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03.06.2023, 11:33, Разное
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Российские средства массовой информации больше не будут упоминать имя президента Латвии, чтобы не нарушать закон о пропаганде ЛГБТ.

Сейм Латвии 31 мая избрал нового президента страны, которым стал 49-летний Эдгарс Ринкевич, занимавший на протяжении последних 12 лет пост министра иностранных делВ соответствии с поступившими в редакции разъяснениями, любые упоминания о существовании лиц, совершивших каминг-аут и не отозвавших его с раскаянием, считаются пропагандой нетрадиционных отношений.

– Акт пропаганды кроется в так называемой нормализации представителей ЛГБТ-клики. Если есть упоминание такого лица и оно в этой публикации не заразилось СПИДом, не было подвергнуто общественному бойкоту, то это нормализация, – говорится в документе. – Нормализация считается актом пропаганды, поскольку внушает подрастающему поколению ложные мысли о том, что ЛГБТ-лица могут быть в чём-то успешны.

На вопрос нашего корреспондента пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что ему достоверно неизвестно планирует ли Владимир Путин поздравлять «того самого главу той самой страны».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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