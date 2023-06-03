Российские СМИ больше не будут давать новости о президенте Латвии, чтобы соблюсти закон о пропаганде ЛГБТ

Российские средства массовой информации больше не будут упоминать имя президента Латвии, чтобы не нарушать закон о пропаганде ЛГБТ.

В соответствии с поступившими в редакции разъяснениями, любые упоминания о существовании лиц, совершивших каминг-аут и не отозвавших его с раскаянием, считаются пропагандой нетрадиционных отношений.

– Акт пропаганды кроется в так называемой нормализации представителей ЛГБТ-клики. Если есть упоминание такого лица и оно в этой публикации не заразилось СПИДом, не было подвергнуто общественному бойкоту, то это нормализация, – говорится в документе. – Нормализация считается актом пропаганды, поскольку внушает подрастающему поколению ложные мысли о том, что ЛГБТ-лица могут быть в чём-то успешны.

На вопрос нашего корреспондента пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что ему достоверно неизвестно планирует ли Владимир Путин поздравлять «того самого главу той самой страны».

—