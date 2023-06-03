Переписка Навального

Навальный опубликовал фрагменты переписки с администрацией ИК-6, в которой он находится«Когда сидишь в ШИЗО и развлечений у тебя мало, то развлекаться можно перепиской с администрацией тюрьмы». — написал он.📍«На ваш запрос сообщаем: нет, две пачки махорки, бутылка браги и балалайка не могут быть выданы вам в ШИЗО».📍«На ваш запрос сообщаем: нунчаки и шест не могут быть вам выданы в камеру ШИЗО». 📍«На ваш запрос о том, чтобы психу в камеру напротив дали мегафон, чтоб он мог орать еще громче, сообщаем, что мегафон не может быть выдан в камеру ШИЗО».📍«Запрошенные вами кимоно и черный пояс не могут быть вам выданы в камеру ШИЗО».📍«На ваше требование присвоить 10-й дан по каратэ вашему сокамернику, убившему человека голыми руками, сообщаем, что вопрос о присвоении квалификационных званий в системе боевых искусств не рассматривается администрацией учреждения».📍«На ваше требование обеспечить вашего начальника отряда массажным креслом для снятия стресса сообщаем, что массажного кресла у нас нет».

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