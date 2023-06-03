Шесть советов по здоровью от терапевта Никитиной для людей старше 40 лет

Светлана Никитинена, терапевт: Здоровые привычки могут улучшить способность организма бороться со многими заболеваниями, которые становятся более серьезными после 40 лет.

Светлана Никитинена, врач общей практики, сказала, что возраст является фактором риска для многих хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания. Она также посоветовала людям старше 40 лет принимать определенные меры по поддержанию здоровья. Никитина говорит, что если проанализировать советы ученых, написавших исследования, то можно определить шесть наиболее универсальных советов по поддержанию здоровья.

Важна регулярная физическая активность. Было доказано, что физические упражнения замедляют прогрессирование болезни Паркинсона. Они стимулируют клетки мозга, которые вырабатывают дофамин. Регулярная физическая активность полезна как для нервной, так и для сердечно-сосудистой системы. Придерживайтесь здорового питания. По словам Никитиной, исследователи обнаружили положительное влияние некоторых продуктов питания на мозг. Черника и зеленый чай, например, могут быть нейропротекторами, необходимыми для предотвращения возрастных заболеваний, связанных с деменцией.

Достаточно спать. Важно получать достаточно сна для физического и психического благополучия. Избегайте использования электронных устройств после 9 вечера и старайтесь спать не менее 6 часов в сутки.

Справляйтесь со стрессом.

Это один из самых полезных советов по здоровью для тех, кому за 40. Важно научиться справляться со стрессом и не впадать в панику или отчаяние.

Вода – это важно.

Питьевая вода важна для снижения веса, сказал терапевт. Терапевт подчеркнул, что избыточный вес может привести к развитию многих заболеваний, таких как гипертония и диабет 2-го типа. Их риск особенно высок для людей старше 40 лет.

Регулярно проходите обследования.

Врач общей практики сказал, что регулярные медицинские осмотры являются эффективным способом контроля состояния здоровья. Они помогают вовремя обнаружить заболевания, которые не передаются по наследству и поддаются лечению. Это жизненно важно, например, в случае рака.