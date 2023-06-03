Оркестровая яма

Арест бывшего директора Приморской филармонии, видной единоросски Анны Алеко может повлечь за собой череду разоблачений.



Анна Алеко. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Во Владивостоке арестовали депутата краевого Заксобрания от «Единой России» Анну Алеко, чья фамилия на выборах в 2021 году блистала в топе партийного списка. Ее подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она в 2018–2019 годах получила как минимум 3,5 млн рублей от руководителя новосибирской компании «Интегра» за покровительство на аукционах по закупке оборудования и инструментов для Приморской краевой филармонии, которой тогда руководила. Но дело Алеко не существует само по себе — оно напоминает о других любопытных историях и людях и, наконец, ставит вопрос о том, является ли ярая патриотическая позиция «охранной грамотой».

О том, что с этими закупками не все чисто, известно давно — это видно из открытых источников, об этом говорилось и в материалах проверки, представленной контрольно-счетной палатой председателю краевого Заксобрания Александру Ролику еще в 2021 году.

Да и компания «Интегра» в негативном ключе упоминается не впервые — например, прямо сейчас судят бывшего руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Салавата Галиева как раз за взятки от директора этой компании Игоря Сурмача, которому обеспечили огромный госконтракт на поставку во Владивосток комплекта концертного оборудования более чем за 135,5 млн рублей.

То ли из-за того, что Алеко раньше так продвигали по партийной линии, то ли из-за грядущих выборов губернатора, то ли из-за ее показательной позиции по поддержке СВО, уголовное дело возбудили только в середине мая.

Следственный комитет и прокуратура края до сих пор никак не комментировали происходящее, а до этого все коллеги Алеко делали вид, что ни о чем не знают и ничего не происходит. Но как только суд заключил депутата под стражу до 15 июля, партия от нее открестилась, приостановив членство.

ОФИЦИАЛЬНО

«На период следствия приостановить членство в партии "Единая Россия"…»

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Владивостока, выбравшего 17 мая меру пресечения (арест на 1 месяц 29 дней) для Анны Алеко, она «обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (2 эпизода) — взятка в особо крупном размере. В период вменяемых действий Алеко А.Н. являлась должностным лицом — директором ГАУК «Приморская краевая филармония». Сумма взятки — около 3,5 млн рублей. Период совершения преступления, по версии следствия, — 2018–2019 годы.

«На период проведения следственных действий в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 290 УК РФ против депутата Законодательного собрания Приморского края Анны Алеко, Президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение о приостановлении ее членства в партии».

Предыстория

Даже малейшие подробности уголовного дела госпожи Алеко органы следствия держат в тайне. Но из открытых источников можно хотя бы частично увидеть картину происходившего.

Начнем издалека — с истории, с Алеко напрямую не связанной.

В феврале текущего года краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Игоря Сурмача — директора новосибирской компании «Интегра», который уже не раз фигурировал в сводках приморских новостей, сперва в позитивном ключе, а потом как фигурант уголовного дела. Дело касалось ареста бывшего руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Салавата Галиева, который, по версии следствия, с июля по сентябрь 2020 года, «действуя группой лиц с другими сотрудниками учреждения», договорился с директором «Интегры» о том, что тот за взятку получит «общее покровительство и совершение незаконных действий в виде ограничения конкуренции при заключении договора поставки специального оборудования — сценического комплекса для проведения культурных мероприятий на сумму свыше 135,5 млн рублей».

Это легендарное оборудование. Дело в том, что у города на балансе уже есть комплект концертного оборудования. И оно частично в очень хорошем состоянии (допустим, те же сценические конструкции), частично на стадии «еще попыхтит», а частично нуждается в замене. Однако город решил, что надо купить новое, не озаботившись ни его обслуживанием, ни хранением, ни окупаемостью.

В общем, сейчас старое оборудование сдается в аренду, в том числе тем самым организациям, которые обслуживают городские мероприятия. Более того, новое оборудование закупали единым ЛОТом, хотя куда дешевле было бы разбить его хотя бы на «свет», «звук», «сцену»…

Условия закупки прописали под единственное предприятие, оно и получило контракт. А городская администрация, уже новая, использует это оборудование крайне редко — организаторы праздников обходятся своим.

Повесили тогда закупку на Дирекцию общественных пространств, которая вообще-то во Владивостоке создавалась, чтобы ремонтировать и строить скверы, парки, набережные (и в целом с этой задачей справляется, пусть и не без точечных вопросов). Руководил Дирекцией Салават Галиев, прибывший с большой командой из Республики Татарстан. Он таких важных решений, конечно, не принимал — не тот уровень, но теперь отдувается «за себя и за того парня».

«Тот парень» — это, вопреки расхожему мнению, вряд ли губернатор Олег Кожемяко, для него это мелочи. Но есть еще из людей, реально принимавших решения, бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк (он сейчас в СИЗО по обвинению во взятках) и непосредственный начальник Галиева — Азат Ислаев, ранее работавший в мэрии. Он сейчас заместитель губернатора ХМАО Натальи Комаровой и лично общался с Путиным, которому, к изумлению, владивостокцев, рассказывал, как он прекрасно развивал остров Русский.

Галиев в СИЗО (до 14 июля) по обвинению во взятках от Сурмача. А на последнего возбудили еще одно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере). Он, по версии следствия, 4,5 года назад, будучи генеральным директором компании, «заключил с Приморской краевой филармонией два договора на поставку музыкальных инструментов на общую сумму свыше 5 млн рублей, однако принятые на себя обязательства исполнять не намеревался».

Проверка

И вот тут-то мы подбираемся к Анне Алеко. Которая, напомним, в 2018–2019 годах руководила Приморской краевой филармонией.

Как сказано в отчете о проверке Контрольно-счетной палаты Приморья, направленном в марте 2021 года спикеру регионального парламента Александру Ролику, губернатору Олегу Кожемяко, в УФАС и в МВД края, в 2018 году за счет средств субсидий на иные цели филармония приобрела у ООО «Интегра» музыкальные инструменты и специализированное оборудование. В общей сложности на это ушло 34 799 600 рублей. Прием-передача осуществлялась без доверенностей.

«Выборочной проверкой фактического наличия музыкальных инструментов, проведенной по состоянию на 25.02.2021, установлена недостача на сумму 3 000,0 тыс. рублей, а также выявлены излишки шести музыкальных инструментов без инвентарных номеров, не числящихся на балансе ГАУК «Приморская краевая филармония», — сказано в отчете. Его можно почитать в открытом доступе в базе документов Заксобрания.

Кроме госзакупок, у филармонии, как выяснилось в ходе проверки, есть еще проблемы с реконструкцией зданий и сдачей их в эксплуатацию. Но главное, конечно, закупки: КСП обнаружила десятки нарушений в закупочной деятельности.

Протоколы подписывали люди, не состоящие в закупочной комиссии, дополнительные соглашения к договорам заключались уже после выполнения работ и так далее.

За три года филармония, судя по открытым данным, разместила 154 извещения на госзакупки на общую сумму 133 672 100 рублей. И все эти закупки до единого осуществлялись неконкурентным способом, то есть у единого поставщика. Но это еще куда ни шло, ведь в 2018 году действовало Положение, по которому закупка на сумму меньше трех млн возможна и у единственного поставщика.

«При этом проверкой установлено, что четыре закупки осуществлены в один день — 03.09.2018, имеют одинаковую цену и идентичный предмет закупки», — пишет КСП. Это два одинаковых фагота Puchner с кофрами по 2,1 млн и две валторны Durk D3 с сурдинами по 2,9 за каждую. А это уже нарушение федерального закона.

Четыре флейты и две флейты-пикколо, на которые филармония потратила 3 миллиона рублей и якобы получила их в декабре 2018 года, не переданы музыкантам. Их и фактически в учреждении не оказалось, а в феврале 2021 года начальник технической службы Олег Подлас пытался предъявить комиссии под руководством уже нового директора филармонии Виктории Кочетковой шесть других флейт без инвентарных номеров (и забавно, что ни одна из них — не пикколо).

Если посмотреть на другие закупки филармонии у «Интегры», они тоже заключались по несколько штук одним днем. В целом в 2018 году учреждение 19 раз сотрудничало с новосибирским бизнесменом в формате «только тебе, и никому больше», общая сумма контрактов — 44,8 млн рублей. Председателем комиссии по закупкам была Анна Алеко. Она подписала все накладные, филармония все оплатила.

Биография

Анне Алеко 43 года. Уроженка города Холмска (Сахалинская область). В 2015 году стала магистром культурологии, окончив ДВФУ. А в 2017-м подтвердила свои серьезные намерения в политике, отучившись в РАНХиГС по специальности «Государственное муниципальное управление». Карьеру в органах власти начинала еще в Управлении по делам молодежи администрации Владивостока, где дослужилась до начальника отдела. После этого в 2012–2016 годах возглавляла департамент культуры Приморского края. В 2016–2020 годах работала директором краевой филармонии.

Параллельно Анна Алеко активно строила общественную и партийную карьеру.

Она состоит в президиуме Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, в Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

В «ЕР» с 2006 года. В 2019-м стала координатором федерального партийного проекта «Историческая память» в Приморском крае. В Законодательное собрание Приморья прошла от «Единой России», став вторым после губернатора номером в общей части списка.

Муж и караоке

В открытых информационных базах есть указание на то, что «Интегра», кроме Дирекции общественных пространств и филармонии, работала еще с одним учреждением культуры Приморья — краевым центром народной культуры. Его возглавляет Роман Нечаев, муж Анны Алеко. Он тоже единоросс и является председателем общественного совета проекта «Народная память» (координатор — Алеко).

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