Центральный банк обеспокоен тем, что существует много российских банков, которые не ведут бизнес

С получением лицензии минимального уровня, руководство Центрального банка (ЦБ), намерено расширить возможности бизнеса в РФ для банков. Для этого было предложено реализовать ряд инициатив, таких как возможность более мелких кредитных организаций в РФ открывать корреспондентские счета за рубежом, а также издание “Коммерсанта”, который будет обращаться к участникам отрасли.

В настоящее время 101 российский банк имеет базовые лицензии. Эльвира Набибуллина, директор Центрального банка России, в начале июня провела официальную деловую встречу с 12 представителями этих кредитных организаций. В статье говорится, что небольшие банки могут создавать альянсы с крупными кредитными организациями или присоединяться к ним в качестве альтернативного варианта развития своего бизнеса. В статье говорится, что “регулятор намерен в ближайшее время реализовать ряд инициатив: поддержать предоставление таким банкам возможности вести корреспондентские счета за рубежом на постоянной основе; расширить список доступных им инвестиций, а также уточнить, в каком порядке резервировать кредитные обязательства в попытке снизить нагрузку на их капитал”.

Один из присутствовавших на встрече банкиров сказал, что глава ЦБ недоволен тем, что так много банков, имеющих базовую лицензию, не ведут никакой деятельности, а хранят свои средства на корреспондентских счетах в ЦБ. По оценкам Набиуллиной, сделанным два года назад, 45% этих игроков до сих пор не нашли свою модель развития.

Центральный банк РФ 30 мая заявил, что российская экономика может вступить в фазу перегрева, если не будет увеличен импорт. Перегрев вызван растущим дисбалансом спроса и предложения. Динамика внутреннего предложения товаров и услуг в настоящее время отстает от динамики внутреннего спроса.