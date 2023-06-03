 

Байден заявил, что коллапс предотвращен после заключения долгового соглашения

03.06.2023, 9:40, Разное
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Джо Байден, президент США, планирует подписать 3 июня законопроект, который повысит потолок госдолга. По его словам, он считает, что достигнутое с республиканцами соглашение по бюджету предотвратило экономический коллапс.

Принятие бюджетного соглашения имеет решающее значение. Ставки не могли быть выше, сказал г-н Байден журналистам (цитата по The Associated Press).Он отметил, что ни демократы, ни республиканцы “не получили всего, чего хотели”. Американский народ действительно получил то, что хотел. Он добавил: “Мы предотвратили экономический коллапс и кризис”. Вопрос о потолке долга был предметом переговоров в течение нескольких недель. Республиканцы в Палате представителей, которые являются партией большинства, отказались поднять потолок долга без предварительного сокращения расходов. Представители Казначейства США ожидали, что дефолт наступит в начале июня. 29 мая сделка была завершена.


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