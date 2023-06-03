Джо Байден пообещал вернуть Генри Киссинджера на пост госсекретаря в случае победы на выборах
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Президент США Джо Байден назначит Генри Киссинджера на пост госсекретаря США после победы на выборах 2024 года.
Об этом он заявил, выступая перед студентами на форуме «Новая кровь в политике», прошедшем в Южной Дакоте.
Байден пояснил, что недавно лично поздравил Генри Киссинджера со столетним юбилеем. Дипломат, как ему показалось, был полон сил, энергичен, и чувствовал себя даже моложе, чем сам Байден. Президент США уверен, что необходимо приглашать в Белый дом подобных ему людей, чтобы разбавить заскорузлый американский эстеблишмент свежей кровью.
Также он пообещал, что не менее 50% его нового кабинета будут составлять представители различных меньшинств, и что оно будет первым в истории США правительством, где белые супрематисты не будут иметь численного перевеса.
– Генри [Киссинджер] ещё ого-го, – сказал Байден. – Вы, наверное, думали, что он ходит под себя и не узнаёт внуков, а он бодр и полон сил. Мы с ним даже бегали наперегонки из столовой до туалета, и он меня обогнал почти на две минуты. Уверен, что в нашем правительстве профессионалы вроде мистера Киссинджера станут руководящей силой. Пора избавиться от засидевшихся на своих местах госдеповцев, встряхнуть их и заменить на молодых и энергичных руководителей.
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