Джо Байден пообещал вернуть Генри Киссинджера на пост госсекретаря в случае победы на выборах

Президент США Джо Байден назначит Генри Киссинджера на пост госсекретаря США после победы на выборах 2024 года.

Об этом он заявил, выступая перед студентами на форуме «Новая кровь в политике», прошедшем в Южной Дакоте.

Байден пояснил, что недавно лично поздравил Генри Киссинджера со столетним юбилеем. Дипломат, как ему показалось, был полон сил, энергичен, и чувствовал себя даже моложе, чем сам Байден. Президент США уверен, что необходимо приглашать в Белый дом подобных ему людей, чтобы разбавить заскорузлый американский эстеблишмент свежей кровью.

Также он пообещал, что не менее 50% его нового кабинета будут составлять представители различных меньшинств, и что оно будет первым в истории США правительством, где белые супрематисты не будут иметь численного перевеса.

– Генри [Киссинджер] ещё ого-го, – сказал Байден. – Вы, наверное, думали, что он ходит под себя и не узнаёт внуков, а он бодр и полон сил. Мы с ним даже бегали наперегонки из столовой до туалета, и он меня обогнал почти на две минуты. Уверен, что в нашем правительстве профессионалы вроде мистера Киссинджера станут руководящей силой. Пора избавиться от засидевшихся на своих местах госдеповцев, встряхнуть их и заменить на молодых и энергичных руководителей.

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