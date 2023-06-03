 

Мнение: О странном с Владимиром Зеленским… Да что это с ним?

03.06.2023, 9:28, Разное
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Если бы это фото не было опубликовано в уважаемой «The New York Times», подумал бы, что российская пропаганда включила #фотошоп. Но подозревать а таком авторитетное американское издание — просто не комильфо. Оно, как жена Цезаря, априори вне подозрений.

А значит, остаётся предположить, что фотография подлинная.

И это… как раз тот самый случай, когда картинка лучше тысячи слов. Потому что всё сказано мимикой, жестами, языком тела и выражением лиц.

Даже не нужно спрашивать, что с украинским президентом Владимиром Зеленским, отчего походка его такая неестественная, а мимика — такая выразительная. Но что с молдавской «железной леди» Майей Санду?

Отчего ей настолько… хм… некомфортно идти рядом с «героем, которому рукоплещет цивилизованный мир», что вопреки этикету, протоколу и долгой выучке она даже не в силах скрыть эмоций?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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