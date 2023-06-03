 

Диагностировать заболевания мозга теперь можно и без МРТ

03.06.2023, 8:52, Разное
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Российские ученые смогли разработать новый метод диагностики заболеваний мозга без использования МРТ. Эта новая методика сможет значительно улучшить диагностику и лечение пациентов, которые страдают заболеваниями мозга.

В основе нового метода диагностики лежит использование инфракрасного флуоресцентного образования. Учитывая, что для сканирования мозга, обычно используется МРТ, новый метод диагностики будет дешевле, а также проще и менее травматичен для пациента.

С помощью инновационного метода врачи получают более точные данные о состоянии мозга, что значительно упрощает процесс диагностики и, соответственно, лечения. Более того, новый метод позволяет выявлять даже начальные стадии заболеваний мозга, которые обычно трудно обнаружить на ранних стадиях.

Внедрение нового метода диагностики заболеваний мозга в медицинскую практику поможет врачам более точно поставить диагноз, а также более эффективно лечить пациента. Разработка является важным шагом в развитии науки и позволяет надеяться на более качественную и эффективную помощь людям, страдающим заболеваниями мозга.


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