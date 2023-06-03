Мнение: Эскалация. Шебекино

Ситуация с Шебекино не просто грустная – она, похоже, означает, что эскалация пошла на новый виток. Вроде бы “ну и что”, как скажут украинцы: мы, мол, обстреливаем ваш город – так и Россия уже 15 месяцев обстреливает наши города, какие претензии, баш на баш!

А ведь это не совсем так. В Шебекино, во всяком случае, если верить сообщениям из самого города, от его жителей, лупят не по каким-то “объектам”, а непосредственно по жилым кварталам. По домам, проще говоря. Дальнобойной артиллерией. Собственно, именно поэтому из него началось повальное бегство.

Опять-таки – россияне тоже так делали, начиная с Мариуполя и заканчивая (пока) Бахмутом. Не просто обстреливали многоэтажки, но и сносили их напрочь. Но – при штурме. А в отдаленных обстрелах все-таки пока, до последнего времени, старались хотя бы как-то соблюдать правило, что “впрямую по жилым кварталам не бьем”. То есть – “стараемся беречь мирное население”.

Естественно, получалось плохо. ВС РФ то промахивались, то ракеты перехватывало ПВО, и они (их обломки) опять-таки падали на мирные дома. И уже из-за этого было множество трагедий. Однако вот так целенаправленно бить именно “по мирняку” – такого вроде не было. Или я не прав?

А вот с Шебекино – именно так. И что теперь?

Самые страшные бомбардировки были во Второй Мировой Войне. То Ковентри, то Сталинград, то Гамбург, то Дрезден. Советские, кстати, в варварских бомбардировках замечены менее всех – но не потому, что были как-то особо гуманны, а по более прозаической причине: Советы так до самого конца и не освоили в полной мере бомбардировочную авиацию, слишком сложная оказалась наука. Просто не могли толком, не получалось.

ВМВ была беспримерна по ожесточению, и авиация что Германии, что союзников прямо и недвусмысленно старалась выбомбить именно жилые кварталы, с мирным населением, создавать “огненные штормы” и прочие жуткие вещи – чтобы мирные, женщины, дети и старики, гибли десятками и даже сотнями тысяч за налет. То есть шло просто целенаправленное убийство именно мирного населения, без фигового листка в виде “мы бомбим только военные объекты, а если что прилетело по мирным – так это “сопутствующие потери”.

Пока в этой СВО 15 месяцев все сдерживались, изображали, что хоть какие-то “законы войны” соблюдаются. А что же случилось – мы подвинулись на новый уровень? “В ответ за Шебекино” начнутся прямые удары уже по украинским городам на манер авиации времен ВМВ?? Ведь для ВС РФ вообще ВСЕ украинские города находятся в зоне поражения…

Это уже будет совсем иной уровень взаимного ожесточения, тут кровь польется вообще рекой. Кто и зачем дает повод для эскалации? Зачем, черт возьми… Мы все глубже втягиваемся в смертельную спираль.