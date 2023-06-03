 

Мнение: Эскалация. Шебекино

03.06.2023, 8:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ситуация с Шебекино не просто грустная – она, похоже, означает, что эскалация пошла на новый виток. Вроде бы “ну и что”, как скажут украинцы: мы, мол, обстреливаем ваш город – так и Россия уже 15 месяцев обстреливает наши города, какие претензии, баш на баш!

А ведь это не совсем так. В Шебекино, во всяком случае, если верить сообщениям из самого города, от его жителей, лупят не по каким-то “объектам”, а непосредственно по жилым кварталам. По домам, проще говоря. Дальнобойной артиллерией. Собственно, именно поэтому из него началось повальное бегство.

Опять-таки – россияне тоже так делали, начиная с Мариуполя и заканчивая (пока) Бахмутом. Не просто обстреливали многоэтажки, но и сносили их напрочь. Но – при штурме. А в отдаленных обстрелах все-таки пока, до последнего времени, старались хотя бы как-то соблюдать правило, что “впрямую по жилым кварталам не бьем”. То есть – “стараемся беречь мирное население”.

Естественно, получалось плохо. ВС РФ то промахивались, то ракеты перехватывало ПВО, и они (их обломки) опять-таки падали на мирные дома. И уже из-за этого было множество трагедий. Однако вот так целенаправленно бить именно “по мирняку” – такого вроде не было. Или я не прав?

А вот с Шебекино – именно так. И что теперь?

Самые страшные бомбардировки были во Второй Мировой Войне. То Ковентри, то Сталинград, то Гамбург, то Дрезден. Советские, кстати, в варварских бомбардировках замечены менее всех – но не потому, что были как-то особо гуманны, а по более прозаической причине: Советы так до самого конца и не освоили в полной мере бомбардировочную авиацию, слишком сложная оказалась наука. Просто не могли толком, не получалось.

ВМВ была беспримерна по ожесточению, и авиация что Германии, что союзников прямо и недвусмысленно старалась выбомбить именно жилые кварталы, с мирным населением, создавать “огненные штормы” и прочие жуткие вещи – чтобы мирные, женщины, дети и старики, гибли десятками и даже сотнями тысяч за налет. То есть шло просто целенаправленное убийство именно мирного населения, без фигового листка в виде “мы бомбим только военные объекты, а если что прилетело по мирным – так это “сопутствующие потери”.

Пока в этой СВО 15 месяцев все сдерживались, изображали, что хоть какие-то “законы войны” соблюдаются. А что же случилось – мы подвинулись на новый уровень? “В ответ за Шебекино” начнутся прямые удары уже по украинским городам на манер авиации времен ВМВ?? Ведь для ВС РФ вообще ВСЕ украинские города находятся в зоне поражения…

Это уже будет совсем иной уровень взаимного ожесточения, тут кровь польется вообще рекой. Кто и зачем дает повод для эскалации? Зачем, черт возьми… Мы все глубже втягиваемся в смертельную спираль.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Орегано – один из главных помощников диетолога

03.06 / Переписка Навального

03.06 / Шесть советов по здоровью от терапевта Никитиной для людей старше 40 лет

03.06 / Раскрыта дата выхода самого дорогого в мире смартфона Xiaomi

03.06 / Врач предупредила россиян о вреде сосисок и колбасы

03.06 / Органы теперь можно напечатать внутри человнка

03.06 / Оркестровая яма

03.06 / Центральный банк обеспокоен тем, что существует много российских банков, которые не ведут бизнес

03.06 / Байден заявил, что коллапс предотвращен после заключения долгового соглашения

03.06 / Джо Байден пообещал вернуть Генри Киссинджера на пост госсекретаря в случае победы на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика