 

Как 83-летнему Аль Пачино удается поддерживать мужское здоровье

03.06.2023, 7:40, Разное
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Оскароносный американский актер Аль Пачино получил мировое признание, благодаря успешным ролям в самых известных и рейтинговых фильмах: “Крестный отец”, “Запах женщины”, “Лицо со шрамом”, “Адвокат дьявола”, “Тринадцать друзей Оушена”, “Ирландец” и других. Звезде Голливуда уже 83 года, но у него еще есть порох в пороховницах.

Артист готовится к рождению четвертого наследника. Его возлюбленнаяНур Альфаллах находится уже на восьмом месяце беременности. Примечательно, что жгучая брюнетка на 54 года моложе своего знаменитого кавалера. Страстный роман пара закрутила в минувшем году.

К слову, фаворитка Аль Пачино и раньше встречалась с мужчинами постарше, например, с британской звездой рока Миком Джаггером. Актер не стал официально регистрировать с ней брак, что не помешает им вскоре стать полноценной семьей.

Как 83-летнему Аль Пачино удается поддерживать мужское здоровье, объяснила сексолог Александра Миллер. По ее словам, сохранить половую активность в престарелом возрасте актеру помогают морепродукты.

Кроме того, зачать ребенка в четвертый раз Аль Пачино смог, потому что правильно питался, соблюдал режим сна и старался избегать стрессов, уточняет РИА ФАН. Эксперт уверена, что употребление обитателей морей способствует сохранению либидо.


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