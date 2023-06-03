Поддержат в творчестве и развитии бизнеса: как кольца привлекут в жизнь удачу

С незапамятных времен люди украшали себя при помощи колец или

серег. Тем не менее, мало кто знает, что каждый из пальцев отвечает за

определенную энергию, а надетое на него кольцо может изменить жизнь в

лучшую сторону.

Литотерапевт и психолог Екатерина Воропаева рассказала журналистам портала Passion о том, как кольца привлекут в жизнь удачу.

Оказывается,

кольца на больших пальцах подарят своему обладателю большое количество

энергии, но могут и вызвать приступы агрессии. На указательном же пальце

кольцо поможет приобрести осознанность, остроту ума и подарить талант

управленца. Однако. если материал украшения или камни, инкрустированные в

него, не подходят владельцу, то ситуация может измениться кардинально:

занудство, пренебрежительность и даже самодурство станут его новыми

спутниками.

На средних пальцах носить кольца должны те, кто не

может обойтись без сакральных символов. Особенно подходит для этого

средний палец левой руки: это идеальное место для кольца “Спаси и

сохрани”, подчеркивает эксперт.

Украшенные безымянные пальцы помогут улучшить сферу отношений, а также поддержат в творчестве и развитии бизнеса.

Напоследок,

психолог обратила внимание стоит еще и на то, что на левой руке следует

носить кольца для привлечения тех качеств, которые вы хотите в себе

развить. На правой же – чтобы привнести в свою жизнь более материальные

вещи.

Но что же делать тем, кто, ознакомившись со статьей, понял,

что долгое время носил кольца неправильно? Выход есть: достаточно

сделать 10 сеансов массажа рук с солью. Это и отлично расслабит, и

поможет “обнулить” неправильное ношение колец.