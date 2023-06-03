Поддержат в творчестве и развитии бизнеса: как кольца привлекут в жизнь удачу
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С незапамятных времен люди украшали себя при помощи колец или
серег. Тем не менее, мало кто знает, что каждый из пальцев отвечает за
определенную энергию, а надетое на него кольцо может изменить жизнь в
лучшую сторону.
Литотерапевт и психолог Екатерина Воропаева рассказала журналистам портала Passion о том, как кольца привлекут в жизнь удачу.
Оказывается,
кольца на больших пальцах подарят своему обладателю большое количество
энергии, но могут и вызвать приступы агрессии. На указательном же пальце
кольцо поможет приобрести осознанность, остроту ума и подарить талант
управленца. Однако. если материал украшения или камни, инкрустированные в
него, не подходят владельцу, то ситуация может измениться кардинально:
занудство, пренебрежительность и даже самодурство станут его новыми
спутниками.
На средних пальцах носить кольца должны те, кто не
может обойтись без сакральных символов. Особенно подходит для этого
средний палец левой руки: это идеальное место для кольца “Спаси и
сохрани”, подчеркивает эксперт.
Украшенные безымянные пальцы помогут улучшить сферу отношений, а также поддержат в творчестве и развитии бизнеса.
Напоследок,
психолог обратила внимание стоит еще и на то, что на левой руке следует
носить кольца для привлечения тех качеств, которые вы хотите в себе
развить. На правой же – чтобы привнести в свою жизнь более материальные
вещи.
Но что же делать тем, кто, ознакомившись со статьей, понял,
что долгое время носил кольца неправильно? Выход есть: достаточно
сделать 10 сеансов массажа рук с солью. Это и отлично расслабит, и
поможет “обнулить” неправильное ношение колец.
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