 

В Москве построят музей истории Новодевичьего монастыря

03.06.2023, 5:10, Новости дня
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Москва – современный многомиллионный мегаполис, по уровню жизни не уступающий многим европейским столицам. При это она славится богатой историй, а власти прикладывают огромные силы для сохранения исторического наследия. В городе действуют множества уникальных музеев, а в скором времени появится еще один.

В районе Хамовники построят музей истории Новодевичьего монастыря. Филиал Государственного исторического музея расположится по адресу Лужнецкий проезд, дом №15, то есть в непосредственной близости от объекта всемирного культурного наследия “Ансамбль Новодевичьего монастыря”.

Значительная часть экспозиции нового комплекса будет посвящена истории не только самого Новодевичьего монастыря, но и в целом истории взаимодействия государства и церкви. Музей займет четыре этажа. Здание спроектировано в стиле необрутализма.

Архитектурной изюминкой нового комплекса станет шести-семиметровая консоль и световым фонарем на кровле. Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в качестве цветовых решений проекта выбрано сочетанием белого и терракотового оттенков.

“Проект, разработанный ТПО “Резерв”, отличается новаторскими идеями. В основу архитектурного образа музея заложен монументальный дух брутальных стен и башен Новодевичьего монастыря с характерным контрастным сочетанием белого и терракотового оттенка”, – отметил чиновник.

Для отделки здания будут использованы керамические глазурованные панели темных оттенков, а также фиброцементные панели белого цвета и стеклофибробетонные плиты с контррельефным изображением Новодевичьего монастыря. Общая площадь музея составит порядка десяти тысяч квадратных метров.

Как подчеркнул главный архитектор проекта Алексей Бородушкин, перед специалистами стоит задача не только создать уникальный выставочный комплекс, но и использовать самые современные инженерные решения и стратегии по организации общественного пространства с учетом локации объекта.

Так, многие композиционные решения отвечают требованиям внутренней функциональности. К примеру, специалисты с помощью углубления и светопрозрачных конструкций четко укажут посетителям главный вход. Направленный в сторону Новодевичьего монастыря балкон укажет на концептуальную связь двух комплексов.


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