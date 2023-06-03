“Первый выпускной”: Орбакайте поздравила дочь с важным событием

В настоящее время Кристина Орбакайте вместе со своим мужем и дочерью проживают в США. Девочка, которой сейчас 11, учится в американской школе, чему певица очень рада.

Накануне в жизни Клавдии Земцовой произошло важное событие, с которым Кристина Орбакайте поздравила девочку в своем личном доме блоге. Наступил конец учебного года, поэтому девочка окончила пятый класс и этим самым завершила период учебы в младшей школе. В сентябре она пойдет в школу с гордым званием ученицы средней школы.

“Здесь ( В США – Прим. ред.) этому придают очень много значения — первый выпускной”, – с гордостью поделилась Кристина Орбакайте.

Как уже было сказано, Орбакайте счастлива, что дочь ее обучается именно в американской школе. Во-первых, уверяет она, в школах отсутствует травля со стороны сверстников. Во-вторых, учителя выходят за рамки стандартной программы обучения. Педагоги постоянно поднимают в разговоре со своими учениками важные проблематики, которые помогут ребятам лучше ориентироваться в жизни. Например, как Орбакайте рассказала, дочь ее уже способна порассуждать про феминизм, а также затронуть множество иных материй.