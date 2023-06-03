 

Эстетист, косметолог или дерматолог? Выбираем правильного специалиста

03.06.2023, 3:53, Разное
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Почти каждая женщина рано или поздно задумывается о походе в салон красоты, чтобы сделать уход, чистку или уколы красоты. Однако, не решенным в таком случае остается главный вопрос – как должен называться специалист, который и проведет желаемую процедуру: эстетист, косметолог или дерматолог?

К счастью, недостаток этой информации восполнила доктор Татьяна Бедаева, которая рассказала изданию Passion о том, чем же друг от друга отличаются эти направления и с какими же проблемами к нему можно обратиться. Выбираем правильно специалиста по ее ликбезу.

Эстетистом может стать как человек со средним медицинским образованием, так и обычный человек без образования вовсе. К нему можно обратиться в том случае, если вы желаете сделать маски для лица и массаж тела.

Косметолог также может в прошлом быть доктором, прошедшим переподготовку, либо человеком, далеким от медицины, но прошедшим курсы. Врач этого спектра поможет избавиться от возрастных изменений, акне и розацеа.

Что же до дерматолога – им обязан быть каждый, кто хочет называть себя косметологом. Учатся на него в ординатуре после получения высшего медицинского образования. К нему должны отправиться те, кто страдает экземой, волчанкой, грибковыми поражениями и дерматитом.


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