 

Краснодар лучше всего обеспечен жильем

03.06.2023, 2:40, Новости дня
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Краснодар занимает первое место среди российских городов по количеству квартир в новостройках. На локальном первичном рынке в продаже находится 534 квартиры на каждые 10 тыс. жителей. За последние два года данный показатель увеличился в три раза.

Второе место занимает Тюмень, где на каждые 10 тыс. горожан приходится 213 лотов, третье – Ростов-на-Дону с 200 лотами.

В Сочи в продаже 155 квартир в новостройках, в Санкт-Петербурге – 78 квартир, в Казани – 69 квартир.

Несмотря на большие объемы предложения на столичном рынке, Москва значительно отстает от лидера рейтинга. Здесь на каждые 10 тыс. жителей в продаже находится лишь 49 лотов.

Минимальное предложение зафиксировано в Новокузнецке (7 квартир), Тольятти (9 квартир) и Курске (13 лотов).


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