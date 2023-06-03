 

Юрист предупредил россиян о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ

03.06.2023, 2:40, Разное
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В России набирает оборот незаконная деятельность мошенников-лжекоммунальщиков. Злоумышленники придумали новый способ обмана горожан.

Чтобы заставить людей заменить приборы учеты (зачастую за немалые деньги), мошенники решаются даже на порчу имущества. Юрист Александр Хаминский напомнил, что в последнее время лжекоммунальщики действовали по простой и отработанной схеме выманивания денег, но теперь пошли еще дальше. Сначала жильцов уведомляли о “всеобщей поверке приборов учета”, обзванивая их или бросая листовки в почтовые ящики.

“Принудительная” замена счетчиков, к которой склоняют жильцов, несет много рисков. Так приборы учета поменять нельзя. Высока вероятность нарваться на настоящие штрафные санкции, поскольку незаконно установленный прибор никто официально не признает, отмечает телеканал “360”.


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