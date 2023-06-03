 

Мнение: О «кровавой бане» для ВСУ… Что успел приготовить Шойгу?

03.06.2023, 1:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Почему «победоносная» #Украина так медлит и мнётся, как девчонка? Почему вместо «решительного контрнаступления» продолжает оттягивать неизбежный конец и решающий момент? Почему вместо «возвращения своего» зарится на чужое, мечтая аннексировать ещё не существующую Белгородскую народную республику?

Разгадка до того проста, что её вскрыли даже сочувствующие Киеву «непредвзятые» американские журналисты и военные аналитики. Оказывается…

Пока кремлёвский повар Евгений Пригожин заваривал крутую кашу в Соледаре и бабахал соль на рану в Бахмуте, разыгрывая перепалку с главой Минобороны Сергеем Шойгу, тот спокойно и тихо готовился. И, по мнению американской WP, подготовился основательно.

За то время, пока всё внимание было приковано к троллингу со стороны главы российской «Фабрики троллей», #Россия превратила Запорожскую область в «настоящую крепость с паутиной траншей и иных препятствий, которые видно из космоса». А Киеву не хватает техники для прорыва, в частности сапёрных танков. Об этом уже открыто пишет The Washington Post. И со ссылкой на аналитиков отмечает, что западные союзники сосредоточили военную помощь Киеву в большей степени на ракетах, бронетехнике и боеприпасах, а не на поддержке прорыва российской обороны.

Так вот. Украинским войскам для начала контрнаступления нужно сначала разминировать свои минные поля, не привлекая внимания российских военных, а затем преодолеть сложную систему российских укреплений, сообщила газета. Как рассказал ей командир инженеров 1-й украинской танковой бригады с позывным «Климат», разминирование вдоль линии соприкосновения втайне идёт уже несколько недель. Чтобы не привлекать внимания, сапёры занимаются этим вручную по ночам.

После разминирования украинские войска ждет сложная система российских укреплений — траншеи и уже другие минные поля. В частности, в «настоящую крепость» была превращена контролируемая российскими силами территория Запорожской области, фортификационные сооружения которой «можно увидеть из космоса», пишет издание, прикладывая спутниковые снимки. Как поясняют аналитики, столь мощные укрепления понадобились в связи с тем, что в регионе «относительно ровный рельеф, который создает меньше естественных препятствий».

По данным издания, #Россия использует инженерные заграждения, чтобы замедлить возможное наступление Киева и в случае прорыва направить украинские силы в «узкую полосу». Это позволит российским войскам перегруппироваться и даст артиллерии время ударить по атакующим, потенциально завершив контрнаступление до того, как оно начнется. И если такой сценарий будет реализован, это будет «кровавая баня», считает офицер морской пехоты в отставке и эксперт по обороне Центра стратегических и международных исследований (США) Марк Кансиан.

Возможно, всё это – и слив данных о разминировании с украинской стороны, и превознесение силы и мощи российских укреплений, построенных всего за полгода, и нагнетание ожиданий, и их охлаждение – часть информационной кампании по «принуждению к миру». Не случайно так активизировались всевозможные миротворцы, от Ватикана до глобального Юга, не говоря уже про #Китай. Вот только основное давление идёт уже не на Москву, а на Киев.

На что его прогнут в итоге?

Или всё же – будет «баня»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Врач предупредила россиян о вреде сосисок и колбасы

03.06 / Органы теперь можно напечатать внутри человнка

03.06 / Оркестровая яма

03.06 / Центральный банк обеспокоен тем, что существует много российских банков, которые не ведут бизнес

03.06 / Байден заявил, что коллапс предотвращен после заключения долгового соглашения

03.06 / Джо Байден пообещал вернуть Генри Киссинджера на пост госсекретаря в случае победы на выборах

03.06 / Мнение: О странном с Владимиром Зеленским… Да что это с ним?

03.06 / Очень талантлив: сын Киркорова создал модную коллекцию

03.06 / Диагностировать заболевания мозга теперь можно и без МРТ

03.06 / Мнение: Эскалация. Шебекино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика