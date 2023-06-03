Мнение: О «кровавой бане» для ВСУ… Что успел приготовить Шойгу?

Почему «победоносная» #Украина так медлит и мнётся, как девчонка? Почему вместо «решительного контрнаступления» продолжает оттягивать неизбежный конец и решающий момент? Почему вместо «возвращения своего» зарится на чужое, мечтая аннексировать ещё не существующую Белгородскую народную республику?

Разгадка до того проста, что её вскрыли даже сочувствующие Киеву «непредвзятые» американские журналисты и военные аналитики. Оказывается…

Пока кремлёвский повар Евгений Пригожин заваривал крутую кашу в Соледаре и бабахал соль на рану в Бахмуте, разыгрывая перепалку с главой Минобороны Сергеем Шойгу, тот спокойно и тихо готовился. И, по мнению американской WP, подготовился основательно.

За то время, пока всё внимание было приковано к троллингу со стороны главы российской «Фабрики троллей», #Россия превратила Запорожскую область в «настоящую крепость с паутиной траншей и иных препятствий, которые видно из космоса». А Киеву не хватает техники для прорыва, в частности сапёрных танков. Об этом уже открыто пишет The Washington Post. И со ссылкой на аналитиков отмечает, что западные союзники сосредоточили военную помощь Киеву в большей степени на ракетах, бронетехнике и боеприпасах, а не на поддержке прорыва российской обороны.

Так вот. Украинским войскам для начала контрнаступления нужно сначала разминировать свои минные поля, не привлекая внимания российских военных, а затем преодолеть сложную систему российских укреплений, сообщила газета. Как рассказал ей командир инженеров 1-й украинской танковой бригады с позывным «Климат», разминирование вдоль линии соприкосновения втайне идёт уже несколько недель. Чтобы не привлекать внимания, сапёры занимаются этим вручную по ночам.

После разминирования украинские войска ждет сложная система российских укреплений — траншеи и уже другие минные поля. В частности, в «настоящую крепость» была превращена контролируемая российскими силами территория Запорожской области, фортификационные сооружения которой «можно увидеть из космоса», пишет издание, прикладывая спутниковые снимки. Как поясняют аналитики, столь мощные укрепления понадобились в связи с тем, что в регионе «относительно ровный рельеф, который создает меньше естественных препятствий».

По данным издания, #Россия использует инженерные заграждения, чтобы замедлить возможное наступление Киева и в случае прорыва направить украинские силы в «узкую полосу». Это позволит российским войскам перегруппироваться и даст артиллерии время ударить по атакующим, потенциально завершив контрнаступление до того, как оно начнется. И если такой сценарий будет реализован, это будет «кровавая баня», считает офицер морской пехоты в отставке и эксперт по обороне Центра стратегических и международных исследований (США) Марк Кансиан.

Возможно, всё это – и слив данных о разминировании с украинской стороны, и превознесение силы и мощи российских укреплений, построенных всего за полгода, и нагнетание ожиданий, и их охлаждение – часть информационной кампании по «принуждению к миру». Не случайно так активизировались всевозможные миротворцы, от Ватикана до глобального Юга, не говоря уже про #Китай. Вот только основное давление идёт уже не на Москву, а на Киев.

На что его прогнут в итоге?

Или всё же – будет «баня»?

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