Мнение: Стыдно быть слабым

Моя заметка про «нам не стыдно» вызвало довольно заметное бурление в энторнетах, особенно на полумертвом вроде бы Фейсбуке: 1100 лайков, 1200 перепостов, републикация на сайте «Эха Москвы» и т.д. И полтыщи комментариев, плюс комментарии к перепостам – в общем, полемика еще та. Что называется – «задело за живое». При этом чаще всего люди возмущаются самим фактом упрека – «а почему это мы должны стыдиться??» И далее идут стандартные – для РФ и релокантов – аргументы против: я, дескать, не был-не состоял-не участвовал, за Путина не голосовал, вторжение не одобрял, под призыв не попал – какие вообще ко мне могут быть претензии?!

В более общем виде возражение формулируют так: «Я не должен ничего стыдиться, поскольку человек вообще отвечает только и исключительно за СВОИ действия; поскольку я ко всему происходящему ЛИЧНО не причастен – я и не буду ничего стыдиться принципиально». На первый взгляд формула – идеальная, не подкопаешься. Но я пару раз все ж попытался нащупать в ней брешь, спрашивая тех, кто особенно рьяно отстаивал собственную бесстыжесть: а, типа, разве не стыдно вам, взрослому дееспособному человеку, быть абсолютно бессильным в собственной стране, которая явно творит непотребство, а вы никак не можете этому помешать? Разве быть слабым и беспомощным – не стыдно?

Естественно, в ответ я получал только взрывы негодования и «полного непонимания»: люди упорно делали вид, что вообще не в состоянии понять, о чем я толкую. Мол – как это?! Как можем мы противостоять «железной махине государства»? Мы, мол, песчинки, а тут – целый Молох; уж не сбрендил ли провокатор Сапожник, задавая настолько нелепые и даже абсурдные вопросы??

Люди, стало быть, заявляя, что «отвечают и будут отвечать за свои и только за свои действия», прекрасно отдают себе отчет, что ни в каком сообществе или единстве с кем-либо они не состоят и не будут – и следовательно, они ВСЕГДА будут слабыми (ибо, как отмечал еще Владим Владимыч Маяковский, «Единица – вздор, единица – ноль, голос единицы тоньше писка»). Как могут единицы противостоять государству? Естественно, никак. Такой подход я и называю «идейным лузерством»: я одинок, слаб и беспомощен, я неспособен ни к какому объединению, то есть я всегда буду слабым и беспомощным… и поэтому мне ни за что не может быть стыдно. Пусть рядом со мной творится любой беспредел, любая мерзость, подлость и убийства – мне не стыдно, ведь я (см. выше) – одинок, слаб, беспомощен и намерен таким оставаться и впредь.

В принципе, удобная позиция.

Но в свете сказанного удобно проанализировать позицию украинцев с 24 февраля прошлого года – вроде бы дело неотложное и насущное, которым, однако, до сих пор никто даже не попытался заняться. А там ведь так и остается неотвеченным самый главный вопрос: «Почему они сопротивляются?!»

Посмотрим на это глазами Кремля и лично коллективного Путина. Это ведь загадка! Ведь всё вроде было просчитано, а боязливый и крайне осторожный наш подполковник КГБ вроде бы «проложился» не один, а два раза – и сверху, и снизу, чтобы уж исключить всякие неожиданности. Во-первых, на то, чтобы нивелировать любое сопротивление украинских «верхов», были, по слухам, выделены на прямой подкуп какие-то невероятные суммы (говорилось даже о 5 млрд. долл.) – то есть войска должны были встречать с хлебом-солью радостные мэры и губернаторы. Деньги все «ушли» – хлеб-соль мы все видели.

Второе – вроде бы не ожидалось никаких помех и «снизу». К народу Украины шла та же (привычная ему за 300 предыдущих лет) советская власть, с родным и понятным всем русским языком, с газом и нефтью в зубах, с похвальбой в духе «посмотрите, в какую конфетку мы превратили Крым»… Поначалу она ведь даже приветливо помахивала хвостом! (хоть и ехала на танках)

Но – всенародное воодушевление если и произошло, то совсем не в ожидаемую Москвой (да и всем великорусским народом) сторону. Почему? Почему ничего не сработало, и «освободителей» встретили огнем? На эту тему из уст обычно разговорчивых российских пропагондонов никаких внятных разъяснений за 15 месяцев так и не последовало.

А ведь интересно, хотя бы чисто теоретически. Почему? Украинский стандартный ответ – «они сражались за Родину» – для российского уха тоже звучит не слишком убедительно. За какую «родину»? Даже обидно. Многие в России искренне (!) до сих пор изумляются: а мы что – не Родина? Да это ж, мол, всё (широкий всеохватный жест, через Калининград, Брест и Владивосток) – НАША Родина! Наша с вами! Вы что, как неродные?! Не понимаете, что ли?

Украинские патриоты в этом месте или достают гранату, или начинают с пеной у рта что-то бешено объяснять по-украински…

Объясню я. В свете первой части, про «стыд, одиночество и слабость» – все должно быть достаточно понятным. Хотя именно наши «яркие индивидуалисты» (читай – идейные лузеры) понять оказываются и неспособны.

Дело не в Родине. Ключевая ошибка была – приезжать на танках. Через насилие – то самое, государственное.

Украинцы просто оказались морально здоровее, чем наши лучшие (или просто хорошие) русские. Им (в отличие от нас) стыдно быть слабыми. И стыдно прогибаться перед силой.

Когда-то ведь и мы были такими. Я помню, как в 1991, во время «Августовского путча», многие мои знакомые с неподдельной злобой говорили – «Да как они посмели, на нас – танки! Да кто мы для них?!» И шли строить баррикады. В частности, мой отец и мой дядя пошли. Обоих уже нет в живых.

Это ведь когда-то была главная черта русских – стыдно прогибаться перед силой. Уж лучше, типа, умереть. Отсюда – пресловутая «русская стойкость». Сейчас ее у нас уже нет, наоборот – нынешний народ считает само собой разумеющимся именно под силой прогибаться и принимать любую угодную ей форму. «Сила солому ломит».

Не всегда, однако. Плохо слушали дядю Гошу из фильма – лауреата премии Оскар: «На всякую силу всегда найдется другая сила».

Забыли мы всё это. Оттого и не стыдно. Ни капли. Ни за что.