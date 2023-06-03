 

Жена рассказала о состоянии Никиты Михалкова

03.06.2023, 1:20, Новости дня
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Выдающийся деятель культуры Никита Михалков окружен вниманием близких, которые заботятся о его здоровье. Кинорежиссер в свои 77 лет выглядит с экрана достаточно бодрым, что отнюдь не мешает ему заниматься диагностикой организма.

Супруга режиссера Татьяна рассказала о его состоянии из-за появления непроверенных сведений о госпитализации. Жена заверила журналистов, что Никита Михалков жив и здоров. Он проходит плановую проверку здоровья в медучреждении.

Напомним, Никиту Михалкова госпитализировали в январе этого года. Тогда он был в состоянии средней степени тяжести, специалисты выявили у него грипп, но все обошлось. Достаточно быстро звезду отпустили домой после лечения.

Зимой урон здоровью Никиты Михалкова казался довольно серьезным, больного даже подключали к ИВЛ. Вся Россия молилась о его выздоровлении. Режиссер лично вышел на связь с фанатами сразу после выписки. Впрочем, тогда он сообщал, что у него остались некоторые сложности, и впереди долгий период восстановления. Кинодеятель благодарил неравнодушных за теплоту и любовь.

Некоторые поклонники считают, что сейчас артист обратился к медикам в связи с предыдущим заболеванием. Ведь грипп, как и коронавирус, часто вызывает осложнения на сердечно-сосудистую систему, а для пожилого человека, как Никита Михалков, это крайне нежелательно.


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