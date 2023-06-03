 

День защиты детей и поддержки отцов

03.06.2023, 1:00, Разное
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В Воронежскую область начинают вывозить ребят из белгородского приграничья.

В ночь на 31 мая город Шебекино попал под обстрел, и потому губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков сказал о том, что детей из двух обстреливаемых районов региона области — Шебекинского и Грайворонского — начинают вывозить в соседнюю Воронежскую область.

— Сегодня первые 300 детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить, — написал белгородский губернатор в своем телеграм-канале.

А пресс-служба правительства Воронежской области сообщила, что по договоренности между губернаторами регионов — Вячеславом Гладковым и Александром Гусевым — 31 мая белгородских детей уже начинают принимать на летний отдых. Они размещаются в лагере «Ландыш» Семилукского района, где будут жить в режиме стандартной лагерной смены.

«Мы серьезно относимся к безопасности лагерей детского отдыха, а учитывая серьезно увеличившееся количество детей в «Ландыше», это будет один из самых важных для нас объектов в районе», — отметил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Воронежской области Сергей Золототрубов.

Между тем воронежский губернатор позаботился не только о детях, но и о взрослых. В этот же день, 31 мая, Александр Гусев посетил региональное отделение государственного Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Организация открылась на первом этаже бизнес-центра «Форум» и начинает работу 1 июня. Здесь принимают 12 социальных координаторов, которые занимаются персональным сопровождением подопечных. Всего сейчас по области в филиалах задействовано 35 координаторов, которые вместе с врачами оказывают «услуги по социально-психологической реабилитации участникам СВО и членов их семей».

Алексей Ключев

Источник: Новая газета


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