 

Zа Vойну: Биржа отреагировала на встречу “Кинжала” с ЗРК “Пэтриот”

03.06.2023, 0:44, Разное
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Долгожданная встреча "Кинжалов" с ЗРК "Пэтриот" привела к падению стоимости акций корпорации "Райтеон" на 10%.
Реклама "Пэтриота" продолжалась ровно до первой встречи, дальше пошел процесс идентичный тому, что произошел с репутацией "Байрактаров" на Украине.

Сегодня ночью в Киеве было еще 2 попадания по западным ЗРК (пока не ясно – уработали "Пэтриот" или IRIS-T).

Источник: Colonel Cassad


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