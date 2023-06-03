Zа Vойну: Биржа отреагировала на встречу “Кинжала” с ЗРК “Пэтриот”

Долгожданная встреча "Кинжалов" с ЗРК "Пэтриот" привела к падению стоимости акций корпорации "Райтеон" на 10%.

Реклама "Пэтриота" продолжалась ровно до первой встречи, дальше пошел процесс идентичный тому, что произошел с репутацией "Байрактаров" на Украине.

Сегодня ночью в Киеве было еще 2 попадания по западным ЗРК (пока не ясно – уработали "Пэтриот" или IRIS-T).

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