 

Мнение: О фиаско Аллы Пугачевой… Из грязи не выбраться?

03.06.2023, 0:35, Разное
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И немного об искусстве, раз о серьёзном поговорить не получается. С бывшей нашей всенародной любимицей, с бывшей «примадонной» и живой легендой Аллой Пугачёвой, как вы понимаете, #беда. Очень большая и очень личная.

И она же, эта беда, показатель нагляднейший сегодняшнего состояния России. Столь же противоречивого, как и само творчество известной певицы.

Никак у неё не идёт то самое «большое дело», ради которого она спешно прилетела в Москву проститься с отечественным кутюрье Валентином Юдашкиным. По слухам, она хотела расстаться с главным своим российским активом, «дворцом» в посёлке Грязь в Одинцовском округе Подмосковья. Но важные люди, с которыми она сумела приватно поговорить, дружно посоветовали ей этого не делать. И тогда на свет родилась версия: мол, «продать его — как продать часть жизни. [Алла] Пугачёва решительно против. Семья не станет этого делать, во всяком случае, в ближайшем будущем».

А ведь и покупатель нашёлся, известный в широких и узких кругах бизнесмен. И сумма вроде бы уже была сторгована. Но – нет. Не выгорело. Высокие люди отговорили.

И тут, конечно, самое интересное – их доводы.

Мол, не торопись и не суетись. Мол, вот это вот всё «закончится в течение года» и звезде ещё предстоит вернуться в Россию. И якобы даже были даны гарантии на этот счёт.

Вот кто же такое смог убедительно гарантировать, а, главное – как?

Ну и из «чистого любопытства» – а чем всё это закончится?

Ваши прогнозы?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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