 

Как отказ снять статус иноагента повлияет на жизнь Пугачевой и Галкина*

03.06.2023, 0:00, Разное
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Сегодня Замоскворецкий суд Москвы отказал сразу нескольким российским звездам в снятии статуса иноагента. Среди тех, кто подавал просьбу избавиться от этого позорного клейма, был муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин*. Однако и он остался ни с чем. Суд нашел справку о деятельности Галкина*, и как выяснилось, его готовили в центре “Э”. А это значит, что свои концерты за рубежом юморист проводит под иностранным влиянием, сообщает “Царьград”.

Впрочем, отказ в снятии статуса иноагента Галкину* никак не скажется на жизни самой Пугачевой. Примадонна так и будет периодически наездами появляться в России. Кроме того, звездное семейство не намерено продавать свой замок в деревне Грязь. Слишком многое в их жизни связано с этим насиженным местом. Да и продавать его придется по заниженной цене, так как это нестандартное жилье. Безусловно, вложено в него гораздо больше, чем оно стоит.

“Продать его — как продать часть жизни. Пугачева решительно против. Семья не станет этого делать, во всяком случае, в ближайшем будущем”, – объяснил источник “МК”.

Также источник из близкого окружения Пугачевой и Галкина* заявил, что Примадонна не считает себя зависимой от ситуации и еще обязательно вернется на родину. Пугачева считает, что она никому ничего не должна.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.


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