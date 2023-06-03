Собянин и Белозеров открыли станцию Площадь трех вокзалов после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли транспортно-пересадочный узел “Площадь трех вокзалов”. Он объединяет три вокзала, две станции метро, станцию МЦД-2 и наземный общественный транспорт.

“На месте платформы Каланчёвская построен, по сути, новый московский городской вокзал. Готовы вторая платформа и западная часть пассажирского вестибюля”, – написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, пропускная способность участка увеличена в два раза. Четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) запустят в 2023 году, уточнил мэр.

Также продолжается обновление Курского вокзала. Реконструкция платформ и пассажирской инфраструктуры завершится к началу 2025 года.

Ранее мэр столицы рассказал о реконструкции станций будущего МЦД-3. Диаметр планируется запустить осенью текущего года.