 

Виртуальная зависимость: как привить ребенку здоровое отношение к интернету?

03.06.2023, 0:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ксения Бородина на днях поделилась секретом воспитания своих детей. Одним из важных правил стало то, что свою младшую дочь Теону Омарову она ограничивает в использовании телефона. И, как стало известно благодаря столичному психологу Виктории Власовой, выдержками из интервью которой поделился портал RT, практика эта верна.

Проводя в смартфоне все свое свободное время ребенок день это дня делает шаг навстречу опасной привычке. Прозвали ее “нетаголизм” – зависимость от интернета, когда даже короткое расставание с телефоном способно вызвать истерику и слезы. Кроме того, страдают и все остальные сферы: учеба, общение с семьей и друзьями.

Но как привить ребенку здоровое отношение к интернету? И можно ли сделать так, чтобы использование телефона не превратилось в виртуальную зависимость?

Разумеется, можно, но это потребует вклада как эмоций, так и времени. Начать нужно с того, чтобы увеличить количество общения с ребенком и сделать это качественно. Узнайте, что радует, а что печалит ваше чадо, позвольте ему почувствовать ваш интерес, заботу и любовь.

Кроме того, родители должны, утверждает педагог-психолог, будут озаботиться вопросом семейного досуга: постарайтесь увлечь отпрыска совместным времяпровождением, прогулками или походами. Подойдут для отвлечения ребенка от виртуальной зависимости также новые хобби или спорт.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Врач предупредила россиян о вреде сосисок и колбасы

03.06 / Органы теперь можно напечатать внутри человнка

03.06 / Оркестровая яма

03.06 / Центральный банк обеспокоен тем, что существует много российских банков, которые не ведут бизнес

03.06 / Байден заявил, что коллапс предотвращен после заключения долгового соглашения

03.06 / Джо Байден пообещал вернуть Генри Киссинджера на пост госсекретаря в случае победы на выборах

03.06 / Мнение: О странном с Владимиром Зеленским… Да что это с ним?

03.06 / Очень талантлив: сын Киркорова создал модную коллекцию

03.06 / Диагностировать заболевания мозга теперь можно и без МРТ

03.06 / Мнение: Эскалация. Шебекино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика