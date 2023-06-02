Мнение: Польский колониализм, рост преступности в Польше и поиски российского влияния

1. Забавная история, как Польша требовала себе колоний в Африке и в Латинской Америке. Даже митинги по этому поводу были. Блогер Николай Эйхвальд пишет (ссылка):



…как Польша пыталась стать колониальной державой, – сюжет экзотичный, и рассказы на эту тему в Рунете неизбежно ведутся с глумливыми интонациями. Мне это представляется обычным проявлением пристрастного отношения русских к полякам. В конце концов, разные государства вели борьбу за колонии: и герцогство Курляндское, и Дания, и та же Россия. Почему бы не отметиться на этом поприще Второй Речи Посполитой? Повод для этого у неё был.

Независимая Польша оказалась в своеобразном положении в первые же годы своей жизни: в силу самого факта появления на свет в таких границах она оказалась врагом почти всех своих соседей – Германии, Советской России, Литвы, Чехословакии. Оставались только Румыния на далёком юге и выход к Балтийскому морю, хоть и затруднённый из-за статуса Данцига.

Это значило, что Польше необходимо было становиться морской державой – для того, чтобы обеспечить защиту своей внешней торговли от внешнеполитических бурь.

От признания факта, озвученного на этом плакате, только один шаг к идее о потребности в колониях, которые бы гарантировали бесперебойное поступление дешёвого сырья и предоставляли бы землю для польских поселенцев: аграрная Польша в ту эпоху была серьёзно перенаселена.

Колониальная экспансия могла принимать разные формы. Во-первых, польское правительство пыталось поощрять переселение своих граждан на территорию других малоосвоенных государств; колонисты обустраивались там, опираясь на помощь родины, и рассчитывались добытым сырьём. Во-вторых, крупные польские компании должны были добиваться у иностранных правительств концессий на освоение отдельных районов, селить там своих сограждан и налаживать добычу сырья уже в промышленных масштабах. Ну и в третьих, Польша пыталась осуществить территориальные приобретения в разных районах мира.

О своём желании принять участие в переделе колоний Польша заявила в 1936 году. Этнические польские земли составляли примерно 10 процентов от территории Германской империи, на этом основании Польша требовала себе примерно одну десятую германских колониальных владений, соглашаясь на Того и Камерун. От Португалии она требовала передать ей Мозамбик (это странная история, я не знаю, чем это требование мотивировалось). В переговорах с Францией речь шла об опеке над северной частью Мадагаскара, куда польское правительство хотело переселить евреев. Франция в принципе не возражала, на острове побывала специальная комиссия, признавшая его пригодным для обитания, но дальше дело не пошло. Предложение насчёт Камеруна и Того Лига Наций рассматривать не стала, Британия обсуждать колониальные проблемы отказалась. Полная неудача по всем фронтам…

А тем временем в Польше вовсю рекламировалась морская и колониальная тематика. Этим занималась Морская колониальная лига, в которой состояло около миллиона человек. Проходили демонстрации и парады, выпускалась разная пропагандистская продукция вроде открыток с тропическими видами и надписью: «Почему нас там нет?» <…>

Запускались разные заморские проекты. В Анголе организовали было сеть плантаций, но португальское правительство обеспокоилось усилением польского присутствия и ужесточило правила въезда, так что большинству поляков пришлось вернуться домой. Плантации в Либерии оказались нерентабельными: у поляков не было соответствующего опыта. Самый масштабный проект был связан с Бразилией: польские компании планировали проложить железную дорогу, которая бы связывала с океанскими портами районы, где существенную часть населения уже составляли поляки, и приобрести два миллиона гектаров индейских земель, через которые эта дорога должна была проходить. Но смету пришлось урезать, речь пошла уже только о нескольких сотнях переселенцев, а тут и бразильское правительство насторожилось. Схожие проекты существовали в отношении Аргентины, Боливии, Перу.

2. Интеграция украинцев в Польшу идёт с переменным успехом. Кирилл Стрельников пишет (ссылка):



По паническим данным ведущих польских СМИ, Польшу “неожиданно” захлестнула волна украинской этнической преступности, а слова “украинская мафия” не сходят с передовиц. Озадаченные официальные лица задают друг другу вопрос: как же так, мы приютили миллионы украинских беженцев, а те воруют, грабят, насилуют, торгуют наркотиками и оружием на улицах польских городов? По всей видимости, в мощной польской культуре отсутствует притча про пригретую на груди змею, но после последних событий та придется очень кстати.

Согласно публикациям в Interia и Rzeczpospolita, правоохранительные органы Польши не справляются со взрывообразным ростом криминала с украинским акцентом: за прошлый год контрабанда оружия, боеприпасов, наркотиков и фальшивых документов из Украины в Польшу выросла в разы. Например, данные Пограничной стражи Польши показывают, что незаконные поставки оружия и боеприпасов с Украины в 2022 году по сравнению с 2021-м увеличились в шесть раз, минимум на 50 процентов выросла контрабанда автомобилей, а рост масштабов торговли людьми бьет все рекорды.

Забавно, что совсем недавно те же самые личности на страницах западных СМИ утверждали: въезд в страну миллионов украинцев ну никак не повлиял на криминогенную ситуацию и все эти разговоры Москвы о том, что оружие, отправленное Западом на Украину, неминуемо вернется в Европу обратно, — полная чушь и дезинформация. Мало того, всерьез доказывалось, что за увеличением криминальной активности в Европе вообще и в Польше в частности стоят российские спецслужбы. Издание Vice в 2022 году на голубом глазу писало, что “организованные банды преступников помогают российским разведывательным операциям в Европе при помощи контрабанды сигарет и героина”.

3. Польша не только украинизируется, но и американизируется. Там взяли на вооружение грязные приёмы современной американской политики, которые в США демократы использовали против Дональда Трампа (ссылка):

Президент Польши Анджей Дуда решил подписать законопроект о создании комиссии по расследованию российского влияния, заявил политик. Его слова приводит Reuters.

Уточняется, что комиссия будет исследовать российское влияние в стране за последние 15 лет. В частности, комиссия сосредоточится на деятельности официальных лиц, которые действовали в ущерб интересам Варшавы.

При этом оппозиция считает, что проект направлен против нее, поскольку его хотят ввести в преддверии парламентских выборов, которые пройдут осенью.

Интересно, что сами США в лице своего посла Марка Бжезиньского высказали озабоченность по поводу этого законопроекта (ссылка). Либо это хорошая мина при плохой игре, либо США и вправду опасаются, что их возможности влиять на Польшу снизятся, что их нынешние польские марионетки могут начать своевольничать, если у них получится успешно расправиться с оппозицией по американо-украинской методе.