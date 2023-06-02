 

«Образцовый пример обхода санкций» – N-TV рассказал о теневом флоте перевозчиков российской нефти

02.06.2023, 23:05, Новости дня
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Несмотря на санкции Запада, РФ находит способы сбывать свою нефть, пишет N-TV. Для этого она использует целую сеть компаний, которой принадлежит теневой флот танкеров. Эти корабли подделывают данные о своём местонахождении, прямо на море перегружают ресурсы с одного судна на другое. Это «образцовый пример того, как нужно обходить штрафные меры», утверждают эксперты: «фальсификаций необычайно много, и они изощрённые».


AP

Российская нефтяная отрасль прибегает к самым разным способам для обхода западных санкций, пишет N-TV. Например, она использует для этого сеть компаний, которой принадлежит «теневой флот танкеров». Если судить по официальным данным, иногда эти корабли подозрительно долго стоят в каких-нибудь нейтральных водах или совершают бессмысленные манёвры. На самом же деле они с помощью специального программного обеспечения подделывают информацию о своём местоположении, рассказывает немецкий телеканал. Об этом свидетельствуют фотографии и радиопереговоры.

И это наверняка всего лишь малая часть из тех тактик, которые РФ использует для обхода санкций. Также известны случаи, когда грузы прямо на море втайне перегружались с одного судна на другое. В результате страна продолжает зарабатывать на продаже чёрного золота, а полученные деньги идут на боевые действия на Украине, констатирует N-TV. Маскировка местоположения также помогает танкерам сохранить страховку. С декабря 2022 года на западном рынке был введён ценовой полоток на российскую нефть. Если покупатель платит больше, он автоматически лишается страховки. По данным Международного энергетического агентства, это позволило сократить доходы РФ от экспорта чёрного золота с $22,5 миллиардов до $8,1 млрд.

Но продажи это не остановило, продолжает немецкий телеканал. К тому же, несмотря на финансовый урон от штрафных мер, в этом году российская экономика всё равно смогла вырасти на 0,7%. По данным портала TankerTrackers.com, который наблюдает за морскими перевозками по всему миру, «теневой флот» танкеров продолжает поставлять российскую нефть в Китай, при этом все грузы застрахованы, а некоторые из них — даже в западных компаниях, например в American Club. Таким образом и транспортные предприятия, и страховые фирмы нарушают санкционный режим. При продаже нефти на мировом рынке РФ показывает «образцовый пример того, как нужно обходить штрафные меры», утверждают эксперты. По их словам, «фальсификаций необычайно много, и они изощрённые».

В Министерстве финансов США считают, что страховые компании должны бессрочно лишать своей защиты суда, которые обходят ценовой потолок. В American Club отказались комментировать ситуацию, заявив только, что они наблюдают за соблюдением ограничений. Но это всё равно всего лишь одна компания из целой сети предприятий, которым, по-видимому, нет дела до штрафных мер Запада. «Они всё равно продолжают делать бизнес», — заключает N-TV. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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