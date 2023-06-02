 

Сможет ли Роман Костомаров вернуться на лед? Таролог бьет тревогу

02.06.2023, 22:45, Новости дня
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров уже почти полгода лежит в больнице. Его госпитализировали сразу после Нового года с тяжелой пневмонией и осложнениями. Спортсмена сразу подключили к ИВЛ, а затем и к ЭКМО, после чего началась ожесточенная борьба за его жизнь.

Несколько раз Костомаров был в шаге от смерти. Ему сделали несколько ампутаций конечностей, пытаясь остановить стремительно распространяющийся по организму сепсис. У Костомарова развились осложнения – он перенес инсульт, менингит и другие недуги в качестве сопутствующих.

Наконец поклонники получили радостные новости. Несколько месяцев назад Роману Костомарову стало лучше. Однако о выписке пока нет и речи. Ему предстоит долгий период реабилитации и подготовка к протезированию.

Таролог Марианна Абравитова предсказала Роману Костомарову долгую и тяжелую борьбу. Так как его душевное состояние не самое радужное, это только осложняет ситуацию, как бы он ни старался храбриться.

“Его проблемы продолжаются. Он, конечно, глубоко внутри них. И проблемы крайне серьезные, и физиологические, и психологические. Он в таком состоянии, когда нужна помощь психологов, психотерапевтов. Он вступил в такую фазу жизни, когда вся жизнь – это борьба за эту самую жизнь. И за ментальное здоровье в том числе”, – рассказала таролог.

Эксперт также выразила уверенность, что ни о каком возвращении Романа Костомарова в спорт не может быть и речи. На фигурном катании спортсмену приется поставить крест, уж слишком тяжелы последствия болезни.

Жизнь Романа Костомарова всегда была борьбой, отметила таролог. Только теперь это борьба не за медали, а за нормальное существование.


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