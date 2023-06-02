 

Хотели убить: Разин сообщил о спланированном покушении

02.06.2023, 22:45, Новости дня
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В июне прошлого года умер певец Юрий Шатунов. Согласно официальной версии, к смерти привела сердечная недостаточность. Однако экс-продюсер звезды Андрей Разин придерживается совершенно другого мнения и открыто делится им в личном блоге.

По мнению Разина, лидеру группы “Ласковый май” помогли отправиться на тот свет представители некой банды, которые якобы также причастны к кончине других членов музыкального коллектива. Продюсер полагает, что злоумышленники заинтересованы в материальном обогащении и таким образом гонятся за большими деньгами.

Более того, бывший продюсер группы “Ласковый май” уверен, что покушение решили спланировать и на него самого. Мол, злоумышленники следили за ним какой-то отрезок времени, чтобы убить, из-за чего Разин даже обратился за поддержкой к правоохранителям.

По информации Андрея, картина постепенно проясняется, поскольку в дело вмешались специально обученные профессионалы и практически дошли до финала в поиске виновного. За свою судьбу Разин спокоен: он уверен, что ненавистники не смогут помешать его планам и сорвать выступления. У звезды запланированы концерты в честь юбилея.


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