Zа Vойну: Новые части и соединения
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Генерал Бурдинский сообщил, что на текущий момент в России в стадии формирования находятся:
– 2 военных округа
– 1 общевойсковая армия
– 1 воздушная армия
– 1 армейский корпус
– 5 дивизий
– 26 бригад
– 1 военно-морской район
Разумеется, далеко не все из этого появится на Украине – часть новых частей и соединений будет направляться на укрепление западной и северо-западной границы с НАТО.
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Источник: Colonel Cassad
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