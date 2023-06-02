Zа Vойну: Новые части и соединения

Генерал Бурдинский сообщил, что на текущий момент в России в стадии формирования находятся:

– 2 военных округа

– 1 общевойсковая армия

– 1 воздушная армия

– 1 армейский корпус

– 5 дивизий

– 26 бригад

– 1 военно-морской район

Разумеется, далеко не все из этого появится на Украине – часть новых частей и соединений будет направляться на укрепление западной и северо-западной границы с НАТО.

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