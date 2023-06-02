 

Zа Vойну: Новые части и соединения

02.06.2023, 22:05, Разное
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Генерал Бурдинский сообщил, что на текущий момент в России в стадии формирования находятся:

– 2 военных округа
– 1 общевойсковая армия
– 1 воздушная армия
– 1 армейский корпус
– 5 дивизий
– 26 бригад
– 1 военно-морской район

Разумеется, далеко не все из этого появится на Украине – часть новых частей и соединений будет направляться на укрепление западной и северо-западной границы с НАТО.

Источник: Colonel Cassad


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