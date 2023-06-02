 

Буланова шокировала грустным видом на собственной свадьбе

02.06.2023, 21:25, Разное
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54-летняя российская певица Татьяна Буланова официально вышла замуж. Избранником артистки стал теннисист и предприниматель, владелец сети бистро Валерий Руднев, который моложе ее на 19 лет. Пара зарегистрировала свои отношения в ЗАГСе на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

На свадьбу были приглашены друзья и коллеги Булановой и Руднева – это бывшая жена режиссера Федора Бондарчука и бывшая теннисистка Светлана Кузнецова. Таке на свадьбе были сыновья Булановой Александр и Никита. Они отметили, что по-настоящему счастливы за свою мать.

В Сети опубликованы кадры со свадьбы, на которых невеста выглядит почему-то грустной. Татьяна Буланова постоянно вздыхала и как-будто еле сдерживала слезы то ли от грусти, то ли от счастья. Тем временем муж Булановой выглядел радостным и довольным. Это смутило поклонников певицы.

Кто-то предположил, что Валерий Руднев чем-то расстроил Татьяну Буланову то ли накануне свадьбы, то ли прямо перед бракосочетанием.

Напомним, Татьяна Буланова встречалась с Валерием Рудневым давно, и несколько месяцев назад он сделал ей предложение руки и сердца. При молодом возлюбленном Буланова заметно похудела и похорошела.


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