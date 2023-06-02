Может спасти жизнь – почему светоотражатель незаменим в дождливые вечера

С наступлением лета многие так хотят расслабиться и забыть о тревогах, что теряют бдительность прямо на дороге. Это касается всех участников движения. В итоге желание отвлечься приводит к авариям, и хорошо, если не смертельным. Специально для снижения рисков ДТП разумные люди носят светоотражатели — небольшие аксессуары, помогающие водителям замечать пешеходов при плохом освещении.

Светоотражающие элементы сейчас можно купить на любой вкус: наклейки, значки, браслеты, нарукавники, брелоки, ленты, термоаппликации. Главное, чтобы они выполняли свою функцию и были закреплены в подходящем месте.

Особенно они незаменимы в дождливые вечера. Как передает сайт “Вести Подмосковья”, в ненастную погоду видимость на дороге может быть снижена, кроме того, мокрая дорога требует особой концентрации внимания. В такие связанные с погодой критические периоды светоотражатель может спасти жизнь.

Возвращающие свет аксессуары подходят и детям, и взрослым. Их можно размещать на одежде, сумках, колясках, велосипедах. Чем больше на пешеходе светоотражателей, тем выше его безопасность дождливым вечером, если он соблюдает правила и не спит на ходу.