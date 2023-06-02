 

Деятельность человека негативно сказывается на здоровье планеты

02.06.2023, 21:25, Разное
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Наша планета переживает не лучшие времена. За последние десятилетия здоровье Земли ухудшается почти по всем ключевым критериям. Как результат, человечество сталкивается с серьезными проблемами, которые нужно решать немедленно.
Из-за эксплуатации природных ресурсов, загрязнения окружающей среды, повышения уровня выбросов и понижения биоразнообразия, состояние земной массы ухудшается в равной степени. Сегодня ни одна страна не может похвастаться исполнением экологических норм, и здесь нечего добавить.
Из-за этого все говорят о необходимости изменения текущей экономической модели. Необходимо создание экологически устойчивых условий для развития инфраструктуры, таких, которые можно было бы использовать более эффективно для улучшения качества жизни всех жителей нашей планеты.
Для этого в первую очередь нужно принимать немедленные меры, чтобы сдерживать деградацию природных ресурсов. Сюда входит использование более современных технологий обработки и утилизации отходов, а также кропотливая работа по восстановлению углеродного и водного баланса Земли.


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