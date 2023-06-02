Какие духи будут звучать дорогого? Выбираем правильные ноты

Правильно подобранный аромат способен подчеркнуть индивидуальность и харизму девушки. В течение нескольких последних лет популярными были цветочные, цитрусовые аккорды в духах. Но в текущем сезоне подобные ароматы считаются уже слегка устаревшими. На смену этим запахам приходят новые, которые воспринимаются как роскошные и очень богатые.

Признаки дешевых духов

Выбирать в 2023 г. стилисты советуют исключительно духи с дорогим ароматом. Именно такие запахи будут в тренде в этом сезоне.

Низкопробных духов на современном рынке, к сожалению, существует очень много. Поэтому выбирая модный парфюм, стоит быть максимально внимательной. Признаками дешевых духов считаются:

слишком яркий цвет жидкости; некачественная упаковка; быстро улетучивающийся аромат; одинаковый запах на протяжении всего звучания; короткая либо слишком длинная трубочка пульверизатора; наличие осадка.

Приобретать в 2023 г. рекомендуется исключительно духи с натуральными ингредиентами. Такой парфюм стоит дороже искусственного. Но запах у натуральных духов точно будет богатым. Изготовлены духи должны быть не на техническом метиловом, а на этиловом спирте.

Дорогой аромат

Дорогой аромат отличается от дешевого тем, что у первого верхняя нота (цитрус, кориандр, розовое дерево) в течение 15-20 минут постепенно переходит в более стойкую среднюю. Эта, обычно пряная или цветочная, нота в последующем держится около 2 часов. Заключительным аккордом дорогого запаха является базовая нота (шалфей, ваниль, сандал), сохраняющаяся до 10 часов.

Изготовители дешевых духов обычно делают акцент на верхней ноте. Понюхав духи, покупатель приходит в восторг и приобретает их. Но в последующем при использовании дешевых духов первоначальный запах быстро испаряется, оставляя неприятный аромат дополнительных элементов.

Также дешевые духи часто делают из готовой смеси — отдушки. Такой парфюм стабилен и не имеет верхней, средней и базовой ноты. Поэтому такие духи очень навязчивы и сразу же воспринимаются как дешевые.

Какие духи в моде: огородная тематика

Тем, кто хочет подобрать для себя духи, способные подчеркнуть современный модный образ, стоит обратить внимание на огородную тематику. В 2023 г. в моде томатные нотки в духах, нотки свекольной ботвы и т. д. Такие ароматы обычно воспринимаются как очень богатые.

Классика

В моде в 2023 году и роскошная классика. Можно, к примеру, приобрести себе духи с такими ингредиентами, как ветивер, бергамот, пачули. Классика – это в любом случае всегда дорого и роскошно.

Арабские ароматы

Еще один вид ароматов, который считается дорогим, — это арабские мотивы. Связано это с составом таких духов. Арабский аромат складывается из запахов специй и цветов. А такие ароматы всегда были дорогостоящими.

Индивидуальное восприятие

При выборе духов следует соблюдать определенные рекомендации. Модные духи в 2023 году должны быть изготовлены на этиловом спирте из натуральных ингредиентов и иметь изюминку. Но выбирая аромат, стоит учитывать еще один не менее важный фактор.

Запах духов всегда воспринимается очень индивидуально. Некоторым людям какой-то конкретный аромат может показаться дорогим, а другим, наоборот, дешевым.

В качестве примера можно привести «Красную Москву». Некоторые женщины просто терпеть не могут эти духи, поскольку воспринимают их как очень дешевые и к тому же устаревшие. Другим же они кажутся настоящим шиком и роскошью, поскольку вызывают ностальгические чувства. К тому же известно, что “Красная Москва” была создана на базе любимых духов последней русской императрицы. Соответственно, выбирая духи, обязательно следует ориентироваться в том числе и на собственное восприятие. Приобретенный парфюм обязательно должен нравиться самой его обладательнице.