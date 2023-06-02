«Здравомыслие. Элементарное»

Министр Ростовской области настаивает: рухнувшие трибуны и не надо было крепить. Пострадали 36 человек, в основном дети, один человек погиб.



Рухнувшие трибуны стадиона. Фото: МЧС / ТАСС

В Ростове-на-Дону на гребном канале «Дон» 30 мая из-за непогоды перевернулась трибуна во время детского футбольного матча. Погибла гражданка и пострадали, по словам губернатора Василия Голубева, 36 человек. Сборные переносные трибуны с навесом не были закреплены. Следственный комитет завел два уголовных дела в связи с ЧП.

Первого июня СК области завел уголовное дело по статье о халатности в отношении должностных лиц спортивной школы № 5, на территории которой и произошла трагедия. В конце мая в городе действовал режим повышенной готовности, 30 мая не стало исключением — жители города получили от МЧС СМС-оповещения с предупреждением о том, что ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра. Однако детский матч, запланированный между командами Батайска и Ростова, не был отменен.

В интервью местному новостному порталу 161.ru министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что «погода была нормальная, ничего не предвещало», а на вопрос о предупреждении МЧС ответил, что такие сообщения приходят постоянно. Однако стоит отметить, что в дни до этого они были оправданны — Ростов накрывали сильные ливни. Обрушение трибуны, повлекшее смерть матери одного из участников турнира, министр назвал несчастным случаем, ведь трибуна не предполагает крепление, по его словам.

Сотрудник отдела продаж компании «Арена спорт», которая занимается производством трибун, поделился, что впервые слышит, чтобы трибуны с навесом не крепились, так как у них очень большая парусность:

— Наша компания трибуны с навесом обязательно крепит к основанию, и оно должно быть бетонным.

Наличие парусности у такого типа спортивных конструкций подтвердили и в «Российской ассоциации спортивных сооружений». Наталья Кочетова, директор информационно-аналитического департамента ассоциации говорит, что мобильность трибун — не аргумент для отсутствия крепления:

— Трибуны могут быть самого разнообразного характера. Производитель и монтажник должны обеспечить их безопасную установку и размещение. На время эксплуатации они должны быть жестко закреплены, чтобы их нельзя было сдвинуть, потому что они представляют опасность, а когда требуется переместить — тогда раскрепите. Есть ведь и мобильные здания, их тоже ветром должно носить? Их крепят. Мобильные конструкции не должны летать. Здравомыслие элементарное, я уже не говорю про ГОСТ.

ГОСТ «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий» (Р 55529-2013) предписывает необходимую оценку требований безопасности, которую проводят путем исследований. В одном из положений пункта 4.3 прописана проверка «состояния конфигурации и крепления защитных конструкций объекта спорта (при наличии таких конструкций)». То есть, резюмирует Кочетова, они должны быть безопасны. Она также добавляет:

— При проектировании любого объекта существуют общестроительные нормы, которые должны быть обеспечены с точки зрения безопасности.

Следственный комитет области 31 мая возбудил дело по статье 238 УК РФ — выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. На данный момент в больнице остаются 8 детей и 7 взрослых. По решению бригады врачей из столицы, прибывшей вечером 31 мая, одного ребенка в тяжелом состоянии транспортировали в Москву.

Легкомысленное отношение к стихии за последний месяц в непогоду унесло жизни уже двух человек в Ростове. 28 апреля в забитом коллекторе утонула 80-летняя учительница английского языка, тогда СК также завел дело по статье о халатности.

Катерина Рукавцова

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