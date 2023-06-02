Мнение: Судьба матери

Сегодня в Ростовской области, в городе Батайске в храме святого равноапостольного Великого князя Владимира простились с Людмилой Алиевой.

Людмиле было 45 лет, она работала парикмахером, занималась йогой и любила путешествовать. Растила двух сыновей. 31 мая мальчишки остались без матери.

Людмила пришла на футбол поддержать сына, который вышел на поле в составе команды «Батайск», игравшей против команды «Ростов».

Утром 30 мая жители города получили от МЧС СМС-оповещения с предупреждением о том, что ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра. Однако детский футбольный матч не отменили.

Во время матча налетел ураган и перевернул трибуну для зрителей, которая, как выяснилось, была не закреплена.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева пострадали 36 человек.

В интервью местному новостному порталу 161.ru министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что «погода была нормальная, ничего не предвещало», а на вопрос о предупреждении МЧС ответил, что такие сообщения приходят постоянно. Обрушение трибуны, повлекшее смерть женщины, министр назвал несчастным случаем…..

1 июня СК области возбудил уголовное дело.

Почему погибла Людмила Алиева? Потому что судьба?

Фотография Людмилы Агеевой отсюда

Фотография перевернутой ураганом трибуны отсюда

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