Мнение: Судьба матери
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Сегодня в Ростовской области, в городе Батайске в храме святого равноапостольного Великого князя Владимира простились с Людмилой Алиевой.
Людмиле было 45 лет, она работала парикмахером, занималась йогой и любила путешествовать. Растила двух сыновей. 31 мая мальчишки остались без матери.
Людмила пришла на футбол поддержать сына, который вышел на поле в составе команды «Батайск», игравшей против команды «Ростов».
Утром 30 мая жители города получили от МЧС СМС-оповещения с предупреждением о том, что ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра. Однако детский футбольный матч не отменили.
Во время матча налетел ураган и перевернул трибуну для зрителей, которая, как выяснилось, была не закреплена.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева пострадали 36 человек.
В интервью местному новостному порталу 161.ru министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что «погода была нормальная, ничего не предвещало», а на вопрос о предупреждении МЧС ответил, что такие сообщения приходят постоянно. Обрушение трибуны, повлекшее смерть женщины, министр назвал несчастным случаем…..
1 июня СК области возбудил уголовное дело.
Почему погибла Людмила Алиева? Потому что судьба?
Фотография Людмилы Агеевой отсюда
Фотография перевернутой ураганом трибуны отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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