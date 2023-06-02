Россияне покупают “Тетрис”, чтобы вновь пережить детские воспоминания и ностальгию

Brick Game, портативная ретро-консоль с тем же названием игры, что и “Тетрис”, переживает бум популярности среди россиян. Об этом сообщают “Известия”.

Издание утверждает, что с апреля продажи консоли “Тетрис” на некоторых торговых площадках выросли более чем в два раза. Высокий спрос ритейлеры объясняют недавним выходом нового фильма компании Apples, а также более низкой ценой и общей тенденцией на устройства в стиле 90-х годов.

Компания Wildberries заявила: “Такие гаджеты покупали, чтобы предаться ностальгии и вспомнить беззаботное детство”. По данным компании, классические модели Brick Game с черными клавишами и желтыми кирпичиками также являются самыми востребованными.

Ретро-бум – причина растущего интереса людей к старым консолям. 80-е и 1990-е годы объявлены трендом 2023 года, пояснила пресс-служба “Авито”.