 

Не Матвеев: Боярская показала любимого мужчину

02.06.2023, 20:10, Новости дня
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37-летняя российская актриса театра и кино Елизавета Боярская уже 13 лет замужем за коллегой Максимом Матвеевым. Дочь Михаила Боярского признавалась, что влюбилась в своего будущего супруга с первого взгляда. Она была настолько очарована им, что не могла вымолвить и слова. Сейчас пара до сих пор счастлива вместе и растит двух сыновей. Их первенец Андрей появился на свет в 2012 году, а младший сын Григорий родился в 2018-м.

Из-за плотного рабочего графика Елизавета Боярская часто живет вдали от мужа Максима Матвеева, так как супруги работают в разных городах – Москве и Санкт-Петербурге. На фоне того, что звезды часто появляются в свете врозь, в Сети постоянно возникают сплетни о разладе в их семье. Однако официально они не подтверждаются.

На днях Елизавета Боярская снова дала повод для обсуждения и опубликовала в своем аккаунте снимок с чужим мужчиной. При этом она очень тепло и с трепетом обратилась к нему.

“Мой самый самый любимый друг, кум, партнер артист Олег Рязанцев. С днем рождения! У меня миллион тысяч фотографий с тобой, потому что ты всегда рядом. Мы всегда вместе и заодно. Пусть так будет всегда. Пусть все получается и сбывается. Здоровья! Сил и радости”, – написала Елизавета Боярская.


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