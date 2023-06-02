 

Солнцев влез в драку на съемках рекламы

02.06.2023, 20:10, Новости дня
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Любитель пожилых женщин и бывшая скандальная звезда шоу “Дом-2” Гоген Солнцев постоянно становится фигурантов каких-либо разборок. Из его уст всегда сыплются едкие комментарии в адрес звезд, а сам он без стеснения вмешивается в самые грязные разборки.

На днях Гоген Солнцев опубликовал в своем аккаунте свежие кадры, на которых предстал со своими давними знакомыми на съемках рекламы. По словам Гогена, если бы не работа, он бы ни за что не стал с ними контактировать. Но ради денег согласился. В итоге ничего хорошего не вышло.

“Снялись со старухами в рекламе интимной приколюхи для пожилых дам. За долгое время увидел этих гадин. Не общался, только позировал под команды режиссера. Но выдры умудрились опять поругаться и подрались. Получил втык от заказчиков, хотя сам не при чем. В общем, всем дамам в возрасте – долгой половой жизни. А этим двух стервам-психопаткам побыстрее бы уже земля пухом!” – написал Гоген Солнцев.

Солнцев прикрепил к публикации в запрещенной соцсети снимок, сделанный в разгар драки. Судя по кадру, Гоген влез между женщинами и пытался их остановить.

Напомним, первой официальной женой Гогена Солнцева стала Екатерина Терешкович. На момент заключения брака ей было 63 года. Пара стала самой скандальной и обсуждаемой в российском шоу-бизнесе. Они снимали у Андрея Малахова целые циклы передач, которые собирали огромные рейтинги. После громкого развода Гоген сошелся с дочерью своей бывшей жены, но и с ней нормальных отношений у него не сложилось.


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