 

По ДНК приматов увидели мутации человека

02.06.2023, 20:05, Разное
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Научная работа, посвященная картографированию ДНК приматов, проведенная исследователями из различных стран, показала наличие опасных мутаций в геноме человека. Все они являются наследственными и могут быть переданы от родителей к потомству.
Более того, они могут привести к различным заболеваниям, в том числе и онкологическим. Опасность этих мутаций заключается также в том, что они способны изменять структуру белков, что может приводить к серьезным нарушениям во всех системах организма.
Примечательно, что данная работа позволила исследователям проанализировать не только геном человека, но и других приматов, таких как шимпанзе и гориллы. И оказалось, что в их геномах также присутствуют мутации, которые могут привести к различным заболеваниям.
В целом, данное исследование позволяет лучше понимать причины многих заболеваний и развивать новые методы лечения. Опасные мутации в геноме человека – это серьезная проблема, которая требует максимального внимания и усилий врачей со всего мира.


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