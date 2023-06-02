Носите красное и ешьте больше томатов: эстетика «девушка-помидор» – это жизнь в атмосфере летнего отдыха

Один из самых легких и беззаботных трендов текущего летнего сезона — это «девушка-помидор». Чтобы лучше понять эстетику и концепцию, представьте себе представительницу прекрасного пола с творческим беспорядком на голове, с яркими ногтями, в одежде с принтами. Она сидит где-нибудь в кафе на улице, на набережной и с аппетитом поедает сочный и спелый помидор. Вот на такой образ девушки на летнем отдыхе нужно ориентироваться.

Примите к сведению следующие рекомендации, чтобы максимально выдержать эстетику нового тренда в своих образах.

Носите красное

Когда мы говорим о помидорах, то сразу возникает ассоциация с красным цветом. А этом означает, что именно такая одежда должна преобладать в гардеробе. Вы можете рассмотреть вариант ношения летних платьев, сарафанов, пляжных комплектов (из шортов на эластичной резинке и рубашки на пуговицах) насыщенных алых оттенков.

Ешьте больше томатов

Может показаться смешным, но как можно выдержать эстетику «девушки-помидора», если самой не есть томаты? Суть заключается в том, что следует раскрепоститься. Не стесняйтесь лакомиться сочными фруктами или овощами на улице, где много людей. Мужчины вообще любят, когда дамы что-либо уплетают с аппетитом. Такие барышни кажутся более открытыми, естественными, а значит, и более привлекательными. Потому нож с вилкой откладывайте в сторонку: ешьте руками и не стесняйтесь.

Носите бикини

Для летнего отдыха важно подобрать хороший купальник. В этом году имеет смысл отдать предпочтение раздельному, с трусиками-бикини. На пляже не закрывайтесь туникой или парео. Ходите в пляжный бар прямо в купальнике. Заодно сможете похвастаться стройной фигурой.

Что касается цветовой гаммы аксессуара, то можно выделить красный, розовый, зеленый и салатовый оттенки.

Делайте прическу влажные волны

Укладку с гладкими волосами, уложенными волосинка к волосинке, делать точно не надо. Отдайте предпочтение прическе в виде пляжных волн. Сделайте крупные завитки на локонах с помощью утюжка или плойки. При желании можете создать эффект мокрых волос, нанеся немного геля для укладки.

Выглядите по-летнему

Если хотите соответствовать образу «девушки-помидора», тогда откажитесь от гламура, шика и роскоши. Носите такие яркие и пестрые вещи, которые будут создавать жизнеутверждающие образы. Представьте, что вы беззаботный турист и вы на отдыхе. Не думайте о том, как предстать в образе соблазнительницы. Добавьте в образ детскости и даже инфантильности с помощью детских футболок, рубашек с рисунком в виде пальм и т. д.

Позаботьтесь о маникюре

Приветствуются ногти любых оттенков красного – от бледного до насыщенного и приглушенного. Вы также можете нарисовать на ногтях помидорки, чтобы еще больше выделить и обозначить концепцию образа. Рисунки можете нанести самостоятельно либо приклеить на ногти наклейки.

Вдохновляйтесь европейскими фильмами

Если до сих пор вы не знаете, какой лук лучше презентовать, и не до конца понимаете концепцию нового тренда, тогда вдохновляйтесь европейскими фильмами. Например, итальянской драмой «Поймать последнюю волну». Посмотрите на героинь картины и скопируйте их образы.