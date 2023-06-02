“Сложность для женщины – перестроить свой размеренный образ жизни”: Алина Ланина о пополнении в семействе, беременности и работе, сериале “СашаТаня”

Актриса Алина Ланина прославилась, снимаясь в телесериале “СашаТаня”, который демонстрируется на канале ТНТ уже десятый год, но по-прежнему не теряет своей популярности. В этом ситкоме Ланина играет роль верной супруги олигарха Сильвестра Сергеева Евы. В январе 2023 г. в семье актрисы, которая воспитывает сына Льва, родившегося в 2020 г., произошло пополнение. На свет появилась дочка, названная Надеждой.

Обе беременности не были запланированными

В интервью Алина рассказала, что имя девочке, которое по нынешним временам является редким, они с мужем выбрали еще три года назад, еще до рождения сына. Однажды они с супругом вдруг одновременно воскликнули, что если у них будет девочка, они назовут ее Надеждой.

Ланина признается, что изначально думала, что остановится на одном ребенке. Однако Богу было угодно распорядиться иначе, и теперь она мама погодков. При этом обе беременности не были запланированными. Актриса отмечает, что для таких трудоголиков, как она, это наилучший вариант. В противном случае она собиралась бы очень долго.

Важны моменты взросления малышей

При этом никаких опасений по поводу работы у артистки не было, в отличие от других ее коллег. Она ведь не служит постоянно в театре, так что бороться за место под солнцем в нем ей не придется. Ланина любит актерскую работу, она доставляет ей радость, но все-таки мир она видит шире.

Она никогда не исключала, что у нее могут быть какие-то иные занятия, особенно в периоды затишья, в отсутствие кастингов и съемок. По мнению Алины, у нее другая проблема – со временем.

Звезда отмечает:

Здесь сложность для женщины скорее в том, чтобы просто перестроить свой размеренный образ жизни, научиться организовывать жизнь своих детей.

Будучи беременной во второй раз, она, конечно, предполагала, что с двумя маленькими детками будет трудно. Тем более что бабушек с дедушками рядом нет. Поэтому до родов Алина подыскивала нянь и помощницу по хозяйству. Но маму все равно никто заменить не может. Да и ей самой очень важно проводить время с сыном и дочкой, чтобы моменты их взросления не были упущены.

Приходилось сниматься, находясь в интересном положении

На съемках “СашиТани” Алина Ланина два раза снималась беременной, при этом не на ранних сроках. Округлившиеся формы актриса скрывала за монохромными луками. Главное, нужно было поменьше поворачиваться к камере боком, тогда живота был практически не виден. Однако, на взгляд самой исполнительницы роли Евы, щеки у нее были как минимум в два раза больше. Ведь во время беременности раздается не только фигура, но и лицо.

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После первых родов Ланина впервые вышла на съемочную площадку, когда Леве исполнилось полгода. Папа или няня привозили его на съемки, он находился в вагончике, а в перерывах Алина кормила его. Сейчас Ланина занимается детьми, строительством дома и ведет блог в интернете. Воспитывать малышей ей помогают две няни и папа. Он отличный семьянин и чудесный отец.

Муж имеет отношение к киноиндустрии

С ним Алина встретилась на съемочной площадке. Сначала они просто дружили в течение одного года и лишь после этого стали встречаться. Супруг Алины связан с киноиндустрией, и это, конечно, помогает паре в семейной жизни. Ведь их объединяют общие интересы, муж помогает артистке проводить самопробы, готовиться к съемкам и спектаклям.

Избранник Алины, имени которого она не называет, преподает актерское мастерство. По образованию он режиссер, поэтому помощь его очень ценна для супруги. Кроме того, муж с женой делятся своими мнениями о фильмах, спектаклях, а после съемок партнер хорошо чувствует настроение артистки и не задает ей лишних вопросов, если видит, что ей не до этого.

Разногласий на площадке не наблюдается

В проект “СашаТаня” Ланская попала девять лет назад. Она получила сообщение с приглашением на пробы, на роль супруги олигарха. Сначала она отнеслась к этому предложению с опаской, так как на тот момент только окончила институт и как молодая артистка не хотела состояться в одном амплуа, поэтому сразу сказала “нет”.

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Однако создатели ситкома проявили настойчивость, ей объяснили, что Ева не является типичной женой богача. Главной ею любовью являются отнюдь не деньги, а муж. Когда Алина согласилась пройти кастинг, она не ожидала, что попадет в долгосрочный проект, который прославит ее.

Актриса рассказывает, что съемки “СашиТани” проходят очень хорошо, без каких бы то ни было разногласий с режиссером и коллегами. Все они успели сдружиться, стали одной семьей. В первое время она училась у других артистов, буквально “заглядывала им в рот”, потому что они уже успели освоиться с таким жанром, как ситком, для нее же он был в новинку.

Съемки проходят в настоящих рублевских декорациях

Ланина уже не застала то время, когда декорации были картонными, а за кадром звучал смех, как в классическом американском ситкоме. Когда она пришла, съемки проходили в настоящих рублевских локациях, с дорогими автомобилями, с вертолетами. Все выглядело очень красиво, и актриса наслаждалась интересной обстановкой, стараясь не испортить этот праздник комедии.

Из числа интересных деталей, касающихся съемок “СашиТани” сейчас, то Ланина отметила, что в основном чудесные пирожные и прочие продукты в кадре сделаны из пластмассы. Так они не растают, не испортятся, и их можно будет долго снимать. А коньяк, к которому весьма неравнодушен Сильвестр Сергеев, заменяет холодный чай.

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Где же яхты и бриллианты

Артистка отмечает, что так вошла в роль, что стала прочно ассоциироваться с Евой Сергеевой у поклонников сериала. В соцсетях ее часто спрашивают, знает ли Сильвестр о том, что она выкладывает снимки с семейного отдыха. А еще интересуются, является ли он отцом ее детей.

По мнению Алины, в том, что их поженили с актером Алексеем Климушкиным, сработал эффект постоянного присутствия их героев в жизни зрителей. Каждый день, приходя домой, они включают телевизор, видят знакомых персонажей и начинают считать, что они уже их семья. Когда же люди видят звезду в обычных торговых точках, в МФЦ, они очень удивляются, интересуясь, а как же с бриллиантами и яхтами.

Поцелуи на площадке – это рутинная история

На вопрос о том, не относится ли реальный супруг Алины негативно к поцелуям в кадре, актриса отвечает отрицательно. Она говорит, что такие вещи в их семье не обсуждаются в принципе. И если бы это было иначе, то они с мужем никогда не поженились бы и не произвели бы на свет двоих детей.

К тому же ее партнер сам причастен к кинематографу и в курсе всей технической составляющей актерской профессии, которая представляет собой рутинную историю. Нам вопросы о поцелуях Ланина всегда говорит, что целоваться с партнером в кадре – это все равно что дома со стеной. Это не что-то закрытое, интимное.

Напротив, все происходит в напряженной рабочей атмосфере: вокруг человек сорок, необходимо думать об актерской задаче, о репликах, то есть ,никакого реального подключения нет. Когда же у актеров возникают романы с коллегами, это происходит вне рабочего графика.

Жизнь наполнена бытовыми сложностями

В первую очередь Алина и ее муж – друзья и партнеры, они могут вместе репетировать сцену с поцелуями, но о ревности и речи быть не может. Скорее муж будет переживать, чтобы она выглядела на экране убедительно, а не ставить палки в колеса.

Их обычная жизнь наполнена бытовыми сложностями, особенно сейчас, когда есть двое маленьких детей. Они обсуждают, какой ужин приготовить, как воспитывать малышей, говорят о пеленках, о педиатрах, а никак не о ревности.

Потому что для артистов это просто работа. Алина считает, что как партнеры они со второй половиной ничего не должны друг другу, кроме взаимного восхищения, а также помощи, если она будет нужна.

Открыта для предложений

Что касается ближайших планов, то актриса уже готова к выходу на съемочную площадку. Но ей еще надо немножко прийти в форму, так как на данный момент она выглядит не совсем по-киношному. Осенью и зимой она уже не имела возможности появляться на кастингах, а сейчас открыта для предложений и с радостью вольется в процесс. Осенью Ланина также начнет играть в спектаклях.