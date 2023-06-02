Ерохин, невропатолог: Нарушение слуха с возрастом негативно влияет на мозг и сердце

С возрастом люди часто теряют слух. По словам невролога Владимира Ерохина, потеря слуха может негативно сказаться на физическом и психическом здоровье человека.

Это повышает риск развития деменции. По словам врача, для того, чтобы мозг оставался здоровым в течение длительного времени, ему необходимо большое количество внешней стимуляции. В качестве примера можно привести разговоры с другими людьми, прослушивание музыки и любые другие виды шумов. Это может привести к снижению работоспособности и, в конечном итоге, к слабоумию.

Эмоциональное расстройство и стресс часто вызываются длительной потерей слуха. И то, и другое может негативно сказаться на здоровье вашего сердца”. Специалист также добавил, что “возрастное ухудшение слуха приводит к хронической усталости, головным болям и нарушениям сна”.

Доктор Ерохин говорит, что, согласно исследованиям, люди старшего возраста, потерявшие слух и не пользующиеся слуховыми аппаратами, чаще падают, чем люди с нормальным слухом. Это может привести к болезненным переломам шеи, особенно в тех случаях, когда есть нарушения слуха.

Ерохин, нейрохирург, заметил, что мозг со временем уменьшается в размерах и снижается объем памяти. Частичная потеря слуха ускоряет этот процесс, поскольку лишает мозг стимуляции.

Потеря слуха может привести к более изолированной жизни человека, поскольку ему труднее поддерживать связь с другими людьми. Социальная изоляция и депрессия распространены среди людей с потерей слуха.MedikForum.ru ранее писал о расстройствах, которые могут стать причиной постоянного холода рук.