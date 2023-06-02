Песков заявил, что Путин обязательно выступит на ПМЭФ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подтвердил, что Владимир Путин обязательно выступит на Петербургском международном экономическом форуме. Программа ПМЭФ была опубликована ранее, но в ней не было указано время и дата пленарного заседания, на котором выступит Владимир Путин.

Будет официальное пленарное заседание с участием президента. . Дмитрий Песков заявил на пресс-брифинге, что сообщит все подробности, когда придет время. Песков сообщил, что в настоящее время готовится выступление Владимира Путина на ПМЭФ.ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня.