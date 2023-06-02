 

«Иди и воюй, тряпка» – турецкие оружейные фирмы профинансировали крупную кампанию против Пашиняна в Армении

02.06.2023, 19:33, Разное
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Конгломерат турецких производителей оружия профинансировал крупную агиткампанию, направленную против мирных инициатив премьер-министра Армении Никола Пашиняна – к такому выводу пришли международные исследователи, изучающие влияние корпораций на политику.

Кампания стартовала в начале года, когда стало очевидно, что Пашинян не собирается воевать за Карабах. На турецкие деньги были выпущены сотни статей и публичных обращений к нему с требованием «забрать то, что по праву принадлежит Армении».

– Будь мужчиной! Иди и воюй, тряпка! Эти земли отвоевали твои предки не для того, чтобы ты ими разбрасывался и возвращал их злейшему врагу нашей страны, – написал один из местных политиков, получивший до этого грант от некоммерческого «Общества армянско-азербайджанской дружбы», базирующегося в Анкаре.

Из утечек также следует, что турецкий конгломерат передал правительству Азербайджана дипфейк-видео, на котором Пашинян называет Алиева «презренным червём», однако в Баку распознали подделку и не отреагировали. Самому армянскому премьеру передали аналогичный поддельный ролик, на котором азербайджанский президент называет его «ничтожеством», однако Пашинян сказал, что уже слышал это лично от Алиева.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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