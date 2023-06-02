 

“Оргазм помогает жить дольше”: врач Соловьев поделился научным открытием

02.06.2023, 18:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ходе исследований ученые выяснили, что мужчины могут прожить дольше на восемь лет, если получают примерно 700 оргазмов в год. Научным открытием с Lenta.ru поделился врач Соловьев.

Он пояснил, что специалисты выявили эту зависимость, наблюдая за состоянием 900 человек в возрасте от 45 до 59 лет. Как отмечает “Радио 1”, максимально отчетливая взаимосвязь продолжительности жизни и кульминаций сексуального наслаждения была выявлена среди мужчин с ишемией сердца.

“Оргазм помогает жить дольше, это правда”, — подчеркнул медик. Женщин это тоже касается, однако для них играет роль не количество оргазмов, а их мощность. Другими словами, чем сильнее экстаз, тем лучше для здоровья.

Рассуждая о пользе оргазмов, не стоит забывать о необходимости контрацепции. Незащищенный половой акт может привести не только к беременности, но и тяжелым венерическим заболеваниям.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о том, как женщине ярко достичь оргазма. Звезда фильмов для взрослых посоветовала говорить со своим партнером о сексе накануне интимной близости и в ее процессе. По словам знаменитости, это помогает раскрепоститься и лучше чувствовать друг друга.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Производство станков для металлообработки в Москве выросло в 2,2 раза – Собянин

03.06 / Как легко и быстро отказаться от сладкого? Совет эндокринолога

03.06 / Ипотека с низким первым взносом подорожает

03.06 / В Москве построят музей истории Новодевичьего монастыря

03.06 / Краснодар лучше всего обеспечен жильем

03.06 / В районах Перово и Соколиная гора модернизируют трамвайные пути

03.06 / Жена рассказала о состоянии Никиты Михалкова

03.06 / США предпочитают не знать, как Киев использует их оружие для атак по России

03.06 / Собянин и Белозеров открыли станцию Площадь трех вокзалов после реконструкции

02.06 / «Образцовый пример обхода санкций» – N-TV рассказал о теневом флоте перевозчиков российской нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика