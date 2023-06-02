 

Лицо стало старше: что натворила с собой Сара Джессика Паркер

02.06.2023, 18:55, Новости дня
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В начале 2000-х на экранах блистала безупречная Кэрри Брэдшоу, ведь эту роль исполнила молодая и подтянутая актриса. В нулевых Сара Джессика Паркер была не только ключевой фигурой сериала “Секс в большом городе”, она воплощала образ женской привлекательности, которому пытались соответствовать.

Но два десятка лет нещадно отразились на красоте звезды. Пластический хирург Илья Алмазов заявил, что лицо актрисы стало заметно старше. В глаза ему особенно бросается кожа: истончилась, утратила былую эластичность и стала отчетливее собираться в складки.

Однако Сара Джессика Паркер не раз испытала возможности косметологии и хирургии ради эффектной внешности, уверяет медик. Он проанализировал фото звезды сериала “Секс в большом городе” и рассказал, что она с собой натворила.

Алмазов почти не сомневается в том, что у актрисы была ринопластика. “Нос стал гораздо аккуратнее”, — цитирует эксперта Пятый канал.

Также хирург полагает, что Сара Джессика Паркер колет ботулотоксин, поскольку лоб достаточно гладкий, а брови расположены даже выше прежнего. Помимо этого, по словам врача, звезда сериала “Секс в большом городе” старается остановить старение с помощью филлеров на участках губ и скул.


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