 

В Китае испытывают лекарство от онкологии

02.06.2023, 18:51, Разное
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Китайские онкологи продвигаются в исследованиях нового экспериментального лекарства от рака. Этот проект может принести потенциально большую пользу миллионам людей, страдающих от онкологических заболеваний во всем мире.
Лекарство, называемое ТА-65, производится из экстракта корней астрагала, растения, обычно используемого в китайской медицине. Вместо традиционных методов лечения онкологических заболеваний, таких как химиотерапия и лучевая терапия, ТА-65 действует на молекулярном уровне, помогая снизить вероятность раковых клеток возникновения и замедлить их рост.
На данный момент лекарство проходит ряд клинических испытаний в китайских государственных больницах, где его эффективность относительно незначительных форм рака уже была подтверждена.
Кроме того, ТА-65 также имеет потенциал для лечения других заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и дегенеративные заболевания, что может расширить медицинские возможности и увеличить ее влияние на глобальном уровне.
Однако, как и в случае с любым другим новым лекарством, необходимо провести больше исследований, прежде чем можно будет его полностью рекомендовать пациентам. Но результаты уже достигнуты и они дают надежду на более эффективное и инновационное лечение рака.


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