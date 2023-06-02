В Китае испытывают лекарство от онкологии

Китайские онкологи продвигаются в исследованиях нового экспериментального лекарства от рака. Этот проект может принести потенциально большую пользу миллионам людей, страдающих от онкологических заболеваний во всем мире.

Лекарство, называемое ТА-65, производится из экстракта корней астрагала, растения, обычно используемого в китайской медицине. Вместо традиционных методов лечения онкологических заболеваний, таких как химиотерапия и лучевая терапия, ТА-65 действует на молекулярном уровне, помогая снизить вероятность раковых клеток возникновения и замедлить их рост.

На данный момент лекарство проходит ряд клинических испытаний в китайских государственных больницах, где его эффективность относительно незначительных форм рака уже была подтверждена.

Кроме того, ТА-65 также имеет потенциал для лечения других заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и дегенеративные заболевания, что может расширить медицинские возможности и увеличить ее влияние на глобальном уровне.

Однако, как и в случае с любым другим новым лекарством, необходимо провести больше исследований, прежде чем можно будет его полностью рекомендовать пациентам. Но результаты уже достигнуты и они дают надежду на более эффективное и инновационное лечение рака.