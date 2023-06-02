Модное лето 2023: 4 фасона платьев, которые стройнят фигуру

С помощью платьев легко создавать женственные и романтичные образы. Эта удобная одежда будет особенно актуальна летом-2023 года. Разбираем модные фасоны платьев, которые стройнят фигуру и позволят вам выглядеть максимально привлекательно.

С V-образным вырезом

Платье с V-образным вырезом позволяет вытянуть и удлинить шею. Благодаря этому не заметен второй подбородок, и в целом вы выглядите худее за счет продольной линии.

Присмотритесь к платьям миди или макси длины из легких струящихся тканей. Можете остановить выбор как на однотонном, так и на цветастом изделии. Например, на платье с морской полоской или в цветочек.

Приталенное

Это платье обладает прекрасным корректирующим эффектом. Благодаря ему ноги кажутся выше, и фигура — более пропорциональной, женственной. Вы можете присмотреть платье с эластичной резинкой в районе талии. Можете воспользоваться поясным ремнем, если у вас платье свободного кроя.

Помните, что бесформенный силуэт создается из-за изделий больших размеров. В такой одежде вам может быть удобно, но вряд ли вы будете выглядеть в ней стройнее.

На бретелях

Тонкие бретели на платье тоже позволяют вытянуть силуэт, ведь они образуют две вертикальные линии. Вы можете по-прежнему носить подобные платья-сорочки: они не выходят из моды уже второй год. Также можно рассмотреть легкие сарафаны миди длины.

Дополните наряд туфлями на небольшой танкетке или на каблуках. Таким образом прибавите себе несколько сантиметров роста и тоже будете казаться стройнее.

Темное

Ни для кого не секрет, что одежда темных цветов стройнит, а тотал лук позволяет даже казаться выше ростом. Присмотритесь у платьям черного, темно-синего, темно-серого или приглушенного коричневого оттенка.

Чтобы образ в целом не получился слишком мрачным, освежите его светлыми и яркими аксессуарами в виде головного убора, сумочки и т.д.